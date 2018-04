Wandelend naar je werk zorgt voor meer creativiteit en minder stress

Pak jij steevast de auto, trein of fiets naar je werk? Dan is het aan te raden om dit een keer anders te doen. Althans, voor een gedeelte. Loop bijvoorbeeld eens naar het station in plaats van de bus te pakken. Of parkeer je auto eens in een garage dat op tien minuten loopafstand van je werk ligt. De benenwagen nemen verricht namelijk meer wonderen dan je misschien zou denken.

Je hoeft nu niet gelijk een hele marathon te lopen omdat je werk een stuk van je huis vandaan is, maar ook in dit geval geldt dat alle kleine beetjes helpen. Naast dat je lijf er een vreugdesprongetje van maakt, heeft het ook voor je brein zo z’n voordelen. Volgens neuropsycholoog Scherder komen er namelijk twee stofjes vrij die zorgen voor creativiteit en het remmen van negativiteit en stressgevoelens. ‘Wat er gebeurt als je wandelt, is dat je stemming verbetert. Als er vervolgens iets misgaat, dan is dat vaak niet erg. Je bent flexibel, dus dan is het oké.’

Wandel naar je werkdag

Maar ondanks de voordelen is het aantal mensen dat lopend naar hun werk gaat nog schrikbarend laag. In ons land pakt slechts 4 procent de benenwagen. Bar weinig dus. Helemaal wanneer je dit vergelijkt met de 60 procent dat de auto uit de garage haalt om naar het werk te rijden. Overigens pakt 1 op de 4 de fiets in Nederland, wat natuurlijk al een mooi begin is. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel. Daarom organiseert Wandelnet elk jaar de ‘wandel-naar-je-werkdag’, waarbij bedrijven hun personeel oproepen om (een stuk) wandelend naar hun werk te komen. Heb je ‘m gisteren nou gemist, dan is er volgend jaar weer een kans. Al kun je natuurlijk ook gewoon iedere willekeurige dag kiezen om eens te voet naar je werk te gaan.

Bron: RTL | Beeld: iStock