Wanneer werk overloopt in privé: zo bewaak je die grens

Nu we nog steeds massaal aan het thuiswerken zijn, begin je misschien al aardig in een ritme te komen. Toch blijft één ding lastig: want wanneer je eetkamer ook je kantoor is geworden, hoe sluit je dan echt je dag af? Die grens bewaken tussen werk en privé doe je zo.

Het is namelijk wel heel belangrijk om ook echt je laptop dicht te klappen en de boel even de boel te laten. Anders ben je ’s avonds nóg bezig met werk en dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling.

Grens werk privé

Normaal ging je wekker wel heel wat vroeger dan nu. Lekker om wat langer op één oor te blijven liggen, zeker, maar hierdoor ben je misschien wel snel nog je ontbijt naar binnen aan het proppen achter je laptop. Ga daarom gewoon uit de veren op de tijd dat je er normaal ook uit moest. De tijd die je nu over hebt, kun je gebruiken om rustig te ontwaken met een wandeling of zelfs een work-out. Ja, je kunt een ochtendmens worden.

Dat ruimt op

Echt even je dag afsluiten thuis is heel belangrijk om je hersenen te seinen dat het nu tijd is om te ontspannen. En hoe doe je dat nu beter dan door je bureau netjes op te ruimen. Laptop dicht, papieren aan de kant en alles wat gerelateerd is aan werk uit je zicht leggen. Daarnaast is het belangrijk om grenzen te stellen. Wanneer jij aan het lunchen bent, ben je gewoon ook echt even niet bereikbaar. En hoewel de appjes maar door blijven gaan, hoef je daar echt niet meer in de avond op te reageren als je merkt dat het je stress oplevert. Je vrije tijd is immers niet voor niks je vrije tijd.

Blijf in beweging

Je zult merken dat je veel meer tijd zittend doorbrengt dan normaal. Want waar je op kantoor nog wel even koffie ging halen, wat trappen op en af moest, zit je nu vooral vastgekleefd aan je stoel. Probeer daarom tijdens die telefonische meeting eens even een blokje om te lopen of haal elke dag na je werk een frisse neus. Maar 10.000 stappen? Dat moet het doel niet zijn. Zo lang je maar een beetje in beweging blijft.

