Warsha leest voor bij gezinnen thuis: ‘Ik had niet gedacht dat het zoveel invloed zou hebben’

Toen Warsha Atwarie (29) ruim 4 jaar geleden bij de gemeente Amsterdam een interne oproep voor vrijwilligers van de VoorleesExpress voorbij zag komen, twijfelde ze geen moment. ‘Ik wilde al heel lang iets voor kinderen betekenen.’ Waar Warsha het voorleestraject ooit begon als een enthousiaste vrijwilliger, is ze inmiddels onderdeel van het gezin waar zij voorleest. ‘De meisjes zijn kleine vriendinnetjes van mij geworden – en ik hun grote vriendin.’

In 2015 werd Warsha door de VoorleesExpress gekoppeld aan een Turks gezin met twee meisjes om 20 weken lang een uurtje voor te lezen. Het taalniveau van het oudste meisje (5) was vrij laag, maar Warsha zag snel vooruitgang. ‘De oudste ging zich steeds beter uitdrukken. De VoorleesExpress is zóveel meer dan alleen voorlezen. Ik heb echt een band met het gezin opgebouwd. Ze waren altijd enorm blij als ik kwam en stonden mij op te wachten voor het raam. Dat is natuurlijk ontroerend om mee te maken.’

Niet alleen werd de taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd, óók het leesplezier nam toe. Warsha zal nooit vergeten dat boeken als Mootje en Heeft vriendschap een kleur? diepe indruk maakten op de meisjes. ‘Ik ontdekte dat ik ze echt moet meenemen in een verhaal. Ze vinden het fijn om zich te herkennen in verhalen die over het gezin, hun cultuur of land van herkomst gaan en aansluiten op hun leefwereld. Ze leven in twee werelden: vanuit huis krijgen ze een cultuur mee en dan is er buiten de deur de westerse cultuur. Daar heb ik zelf ook ervaring mee.’ Volgens Warsha helpt de VoorleesExpress om die twee werelden een beetje samen te brengen. ‘Ik nam bijvoorbeeld boeken met plaatjes mee waar de vrouwen een hoofddoek dragen. Ik merkte echt dat de meisjes verrast waren en dachten: oh, die verhalen zijn er ook!’

Na de 20 weken feestelijk afgesloten te hebben met een bezoek aan de bioscoop, kreeg Warsha een half jaar later een onverwacht telefoontje. ‘De moeder vroeg of ik alsjeblieft terug wilde komen. De meisjes misten mij enorm en hadden naar mij gevraagd.’ Daar hoefde Warsha geen moment over na te denken. ‘Ik vond het een enorme eer dat ik gevraagd werd om terug te komen.’ Warsha komt nu alweer drieënhalf jaar bij het gezin over de vloer waar ondertussen een derde meisje bij is gekomen. ‘Waar ik eerst iedere week kwam, kom ik nu om de week op zondag om de drie meisjes voor te lezen. De oudste zit nu in groep 5 en loopt nog iets achter, maar kan wel goed voorlezen en wil mij en haar zusjes dat graag laten zien en horen. Ik ben enorm trots op haar.’

De drie meisjes zijn een belangrijk onderdeel van Warsha’s leven geworden. ‘Ze komen bij mij over de vloer. Zo hebben we afgelopen Pasen bij mij ontbeten.’ Naast de speciale band en de vooruitgang die de kinderen boeken, heeft de VoorleesExpress Warsha ook geholpen haar droom te verwezenlijken. ‘Na de VoorleesExpress wist ik precies wat ik wilde. Ik ben begonnen aan een kindercoach-opleiding en heb mijn eigen praktijk. Ik zie elke dag weer hoe belangrijk het is dat kinderen 1-op-1-begeleiding krijgen. Voor dat zetje in de goede richting.’

Wil jij net als Warscha écht iets betekenen voor kinderen en hun taalontwikkeling? Meld je aan via voorleesexpress.nl en ervaar hoe veel je kunt bijdragen met slechts een uurtje per week voorlezen.