Wat het woord sale met ons brein doet

Raise your hand als je weleens kleding koopt tijdens de uitverkoop, die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Een schrale troost: je bent niet de enige. En het is ook niet helemaal jouw schuld. Het komt door het woord ‘sale’.

Shoppen wordt ook wel koopjes jagen genoemd en dat is niet voor niets. Winkelen is te vergelijken met jagen, en jagen zit in onze natuur, zegt de Amerikaanse wetenschapper Claudia Aguirre.

Daarnaast worden we bij het zien van het woord ‘sale’ op de winkelruit nieuwsgierig én roept het herinneringen op. Weet je nog die keer dat je dat geweldige jasje voor een paar tientjes scoorde? Dié kick willen we opnieuw beleven. Claudia: ‘Zien we een bordje met ‘sale’ erop, dan wordt onze amygdala geactiveerd, het stukje in onze hersenen dat verantwoordelijk is voor het laten herleven van emoties. Dat zorgt voor prettige flashbacks naar eerdere aankopen. Maar voordat we helder hebben kunnen nadenken en hebben bedacht of we die nieuwe laarzen of trendy tas überhaupt nodig hebben of ons wel kunnen veroorloven, neemt ons limbisch systeem het over. Dat deel van ons brein gaat niet alleen over emoties en herinneringen, maar ook over ons gedrag. Voor je het weet, sta je weer buiten. En heb je die tas, boots of jurk toch gewoon weer aangeschaft.’

Zie je, we kunnen er echt niks aan doen.

Bron Margriet, Headspace | Beeld Shutterstock