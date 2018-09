Wauw: DJ Tony Junior onthult hoeveel geld hij aan tatoeages besteed heeft

DJ Tony Junior, momenteel te zien in Expeditie Robinson, schat in dat hij inmiddels voor ruim 10.000 euro aan tatoeages op zijn lichaam heeft staan.

Vijftig keer onder de naald

In een interview met FHM doet de 28-jarige house-dj een boekje open over zijn tattoo’s. “Alleen de sleeve op mijn rechterarm was al rond de 1.500 euro. Op mijn handen heb ik er tien. Ik denk dat ik in totaal zeker wel een keer of vijftig onder de naald ben geweest.”

Bijzonderste tatoeage

Voor de artiest is het grote silhouet op zijn rug, van zijn ouders met een kinderwagen, de belangrijkste tatoeage. “Zonder er diep op in te willen gaan was mijn jeugd met mijn ouders vrij turbulent”, vertelt Tony Junior, die eigenlijk Tony Claessens heet. “Die tattoo staat heel erg symbool voor toen het allemaal nog goed was.”

‘Gitzwart op mijn rug’

“We hadden zo’n mooi gezin kunnen zijn. Die staat prominent gitzwart op mijn rug getatoeëerd. Alle drie waren we daar Claessens, dat heb ik er heel groot boven gezet. Het heeft iets heel eigens. Ik vind het ook echt tof dat ik Robinson zit te kijken en ik die tattoo op mijn rug zie staan. Ik heb mijn papa en mama altijd bij me.”

Ex

Niet elke tattoo is even goed overwogen, geeft Tony toe. “Een paar jaar geleden had ik samen met mijn eerste relatie het cijfer van de dag dat we verkering kregen getatoeëerd. Dat is inmiddels alweer een hele tijd mijn ex. Van de tattoo heb ik geen spijt, maar ik heb er wel een kruisje door laten zetten, want dat is over.”

Tattoo ‘met’ Maan

Tony Junior heeft momenteel een relatie met zangeres Maan, die al betrokken is geweest bij een van z’n nieuwste tattoo’s. “Op de voorkant van mijn voet heb ik een tattoo waarop de tekst Ain’t no grave can hold my body down van Johnny Cash staat. […] Ik wilde niet het standaard lettertype. Toen heb ik aan Maan gevraagd of zij het wilde schrijven, want zij heeft zo’n mooi handschrift.”

Carrière

Tony Junior brak in 2010 door met zijn remix van Loesje. Daarna werkte hij samen met onder anderen Steve Aoki en Baggi Begovic. Zijn grootste hit kreeg hij samen met DJ Tiësto: Get down. Voordat hij meedeed aan Expeditie verscheen Tony al op tv met de realityserie Toni & Tony: Zo Vader, Zo Zoon op RTL5. Daarin was hij samen te zien met zijn vader, oud-drummer van Het Goede Doel.

Beeld: Hollandse Hoogte