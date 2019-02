Wauw: meer dan één miljoen mensen kijken naar Enzo Knol’s vlog over de inbraak bij hem thuis

Terwijl Twan Huys en Gordon strijden voor hogere kijkcijfers, breekt Enzo Knol met zijn dagelijkse vlogs record na record. Een van zijn meest recente video’s is over de magische grens van één miljoen views gegaan. Eén miljoen! Daar zou Twan jaloers op zijn. Toch heeft het succes een zwart randje: de vlog gaat over een inbraak bij Enzo Knol thuis.

‘Er is ingebroken bij mij thuis…’

In de woonkamer van zijn huis zie je Enzo Knol voor de camera plaatsnemen. ‘Het is tijd om eerlijk te zijn,’ kondigt de meest bekende vlogger van Nederland aan. ‘Het is precies 30 dagen geleden dat ik een vlog heb geüpload op mijn gamekanaal en daar is een reden voor: er is ingebroken bij mij thuis.’

‘Er zit geen droevig muziekje onder, het is niet zielig, het is niet om medelijden op te wekken, maar het is puur om jullie op de hoogte te brengen van Enzo Knol 2.’ Hiermee refereert Enzo naar zijn tweede YouTube-kanaal waar hij iedere dag om vijf uur een video over gamen postte. Tijdens de inbraak zijn vooral de spullen uit zijn zelfgebouwde studio – waar hij zijn video’s over gamen opnam – meegenomen. ‘Alle dingen die je nodig hebt om video’s te maken – een computer, een camera, laptops – zijn gestolen. Al mijn werk is gewoon weg. Dat is super klote.’

‘Dat is echt kut’

Ondanks de enorme ravage die Enzo in zijn huis aantrof – in zijn video laat hij zien wat de dieven allemaal overhoop hebben gehaald –, lijkt hij het meest geschrokken van zijn vertrouwen dat is geschaad. ‘Het is echt diep triest, vind ik, dat als je ziet hoeveel ik inlever van mijn privé leven, dat je dan thuiskomt en ziet hoe je huis overhoop is gehaald. Dat is gewoon kut. Dat is echt kut.’

Knolpower

Het is iets dat Enzo, die bekend staat om zijn oneindige enthousiasme en grote glimlach, niet had zien aankomen en waar hij flink kapot van is geweest. ‘Ik nam mijn game video’s altijd op in de studio en het lukt me gewoon niet om die studio op te ruimen. Ik kom er niet doorheen. Ik vind het zo kut wat er is gebeurd, dat ik er gewoon niet graag kom. Ik blijf liever weg uit die puinhoop.’

Toch benadrukt de immer positieve Enzo dat hij zich niet zomaar uit het veld laat slaan. Met een grote glimlach laat hij weten: ‘Elke dag om vier uur plaats ik een vlog op mijn YouTube-kanaal. Dat is in al die jaren nog nooit gestopt en zal nooit stoppen.’

Twee miljoen

Enzo’s eerste video kwam online op 9 juni 2013. Inmiddels telt zijn kanaal met dagelijkse vlogs meer dan 2 miljoen abonnees, zijn game-kanaal moet het doen met zo’n 500.000 abonnees.

Je kunt de video van Enzo, oprecht als altijd, hier bekijken:

