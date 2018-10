Wauw: Roxeanne Hazes blaast ons omver in dit programma

In de nieuwste aflevering van Van der Vorst ziet Sterren doet Roxeanne Hazes wat we het liefst zien bij BN’ers: ze gedraagt zich niet als BN’er. Roxeanne stelt zich – zonder te overdrijven – open, eerlijk en kwetsbaar op. Of het nu gaat over de ruzie met haar broertje Dré Hazes, haters op Instagram of haar toekomstige huwelijk met Erik Zwennes: Roxeanne zegt waar het op staat.

Tranendal

Neem een gemiddelde aflevering van Van der Vorst ziet Sterren en je weet: meneer Peter van der Vorst is er op gebrand om BN’ers te laten huilen. Immers, een goed tranendal betekent kijkcijfers. In gesprek met Roxeanne snijdt hij dan ook ieder gevoelig onderwerp aan: de ontmoeting met Erik, de bevalling van zoontje Fender, de ruzie met haar broertje, de psychische toestand van haar moeder, you name it. Maar Rox? Die laat zich niet gek maken nie.

Open, eerlijk en met een goede dosis zelfspot vertelt Roxeanne over van alles. Over de bevalling – ‘binnen 45 minuten en ik heb geen weeën gevoeld’ –, over haar zwangerschapskilo’s – ‘als ik er weer uit zie als mezelf gaan we trouwen in Vegas’ – en over de ruzie met haar broertje – ‘als ik er nu over nadenk zijn dat dingen waar ik me als zus zijnde niet mee had moeten bemoeien.’

Benieuwd naar Roxeanne Hazes en haar gezinnetje? Bekijk de aflevering hier terug.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: RTL, Lindanieuws | Foto’s: Stef Nagel