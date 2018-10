Wauw: de trailer van deze LGBT-balletfilm wil je zien

Noem het genre ‘dansfilm’ en we roepen films als Save the Last Dance en Step Up. En ook bij het minder luchtige Black Swan werd het al snel duidelijk: wil je een professionele ballerina worden, dan is daar een ijzersterke mentaliteit en snoeihard doorzettingsvermogen voor nodig. Ballerina’s worden gedrild op houding, beweging en dus ook op hun lichaam. Elegantie en lenigheid staat voorop, maar wat als je lichaam volop in transitie is? De film Girl vertelt het verhaal over een transgender die vastberaden is om ballerina te worden.

Het is een verhaal dat je waarschijnlijk nog niet eerder hebt gehoord: de 15-jarige Lara bevindt zich midden in haar transitie en zet alles op alles om een professioneel balletdanseres te worden. Staat haar transitie haar in de weg? Staat ze 1-0 achter in vergelijking met de andere balletleerlingen? In hoeverre moet ze strijden voor haar plekje in een wereld waar vrouwelijke sierlijkheid en tutu’s de hoofdrol spelen?

Groot succes

Girl werd getoond op het filmfestival van Cannes en bleek een groot succes. De dramafilm ontving lovende recensies én viel in de prijzen. Girl ontving de Palm d’Or voor de beste debuutfilm en de Queer Palm, de prijs voor films met LGBT-gerelateerde thema’s. Hoofdrolspeler Victor Polster, de 16-jarige jongen die in de huid kruipt van Lara, ontving de Un Certain Regard – Best Actor award.

Vlaams-Nederlandse film

Wat deze film vooral bijzonder maakt, is dat het een Vlaams-Nederlandse film is. Deels in het Vlaams, deels in het Frans gesproken. De film is een co-productie van het Nederlandse filmbedrijf Tokapi Films en het Vlaamse Menuet Producties. Hoe cool is dat? Momenteel trekt de film volle zalen in Frankrijk. Nog niet eerder werd een Vlaamse film zo goed ontvangen in Frankrijk. Vanaf eind oktober/begin november is de film ook in de Nederlandse bioscopen te zien. Ga jij ‘m kijken? Bekijk het voorproefje alvast hieronder!

Beeld: Girl