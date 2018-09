Wauw: zo ongezond is overwerken voor je

Als eerste op de werkvloer om stipt 17.00 uur de deur uitlopen? Dan is de kans groot dat je met de nek wordt aangekeken. Immers, in de Nederlandse bedrijfscultuur is overwerken doodgewoon. En niet alleen overwerken aan het eind van de dag hoort erbij. Ook ’s avonds of in het weekend nog even een werkgerelateerd telefoontje plegen, is eerder regel dan uitzondering. Uit onderzoek blijkt nu hoe ongezond overwerken is.

Overwerken = ongezonder leven

Kantar Public deed in opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis onderzoek naar overwerken en kwam tot een schokkende conclusie. Voor een groot deel van de Nederlandse werknemers staat overwerken gelijk aan een ongezonder leven. Ze sporten minder, eten ongezonder, slapen slechter en worden sneller boos op de kinderen. Ook de relatie met de partner en sociale contacten komen onder druk te staan doordat er minder tijd overblijft.

Een goed voorbeeld doet volgen…

Voor dit onderzoek heeft het onderzoeksbureau 1.090 medewerkers en 730 leidinggevenden ondervraagd over extra uren, wanneer er wordt overgewerkt en de combinatie zorg en werk. De Nederlandse medewerker werkt gemiddeld drie uur per week over. Volgens een op de drie hoort overwerken bij de bedrijfscultuur, slechts 20 procent van de ondervraagden is daar ontevreden over.

Leidinggevenden doen hier nog een schepje boven op: gemiddeld werken zij per week ruim twee keer zoveel over dan hun medewerkers, zo’n 6,5 uur. ‘Vaak vinden ze dat het bij hun functie hoort om over te werken als dat nodig is, en vinden ze dat ook terecht gezien hun hogere salaris. Ze staan er niet bij stil dat hun gedrag door anderen als voorbeeld wordt gezien, ook als dat niet de bedoeling is,’ concluderen de onderzoekers.

Kantar concludeert ook dat leidinggevenden de negatieve gevolgen van het overwerken onderschatten. ‘Snel nog even een mailtje in de avond, nog even een belletje in het weekend of tijdens het ontbijt al je agenda en to do’s doornemen. Het lijkt onschuldig, maar de impact is groter dan we vaak denken,’ aldus de onderzoekers. Opvallend is dat werkgevers juist in de veronderstelling zijn dat ze bijdragen aan een goede balans tussen werk en privé.

Altijd bereikbaar

Overwerken hangt voor een groot deel samen met onze bereikbaarheid. Omdat onze smartphone zowat is vergroeid met ons lichaam, zijn we altijd en overal bereikbaar. Hierdoor wordt ook verwacht door collega's en werkgevers dat je altijd en overal bereikbaar bént.

Idee: misschien je baas even tijdens werktijd bellen hierover…?

