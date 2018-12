We moeten het even hebben over deze drie ex-deelnemers van Temptation Island

Nu de depressieve plensbuien met bakken uit de lucht vallen, lijken de subtropisch hete avonturen van Rosanna, Niels, Alex en Mezdi op het Eiland der Verleiding alweer jaren geleden. Nog tragischer: wat als ze in de vergetelheid raken? Oh nein, dat zou pas desastreus zijn. Voor ons, maar ook voor de deelnemers. Want wat rest hen dan nog te doen met hun leven?

Gelukkig zorgen mensen als Niels, Alex en Mezdi in hoogst eigen persoon ervoor dat men hen niet vergeet. Ieder zo op hun eigen manier. En daar moeten we het dus even over hebben. Want wanneer is enough enough?

Niels

2018 was voor Niels niet het makkelijkste jaar. Tijdens zijn tweede deelname aan Temptation Island kroop zijn lieve Roos opnieuw in bed bij Alex (of eigenlijk: Alex bij haar, maar voor De Beelden maakt dat weinig verschil). Zelf worstelde hij met chaotische gevoelens voor Fabiola (‘ik was niet echt verliefd’, but then again: hij wilde haar wel aan zijn moeder voorstellen) en zwichtte ie – tóch en opnieuw – uiteindelijk voor Roos.

Sindsdien heeft onze Niels niet stilgezeten: hij vroeg zijn Roos ten huwelijk en tekende een heus DJ-contract. Een aantal gigs tijdens hockeyfeesten volgden, tot daar een nieuw dieptepunt was tijdens een bezoek aan een seksbeurs: te midden van beursbezoekers en toeschouwers werd Niels aangevallen door Alex, die hem uitdaagde voor een gevecht. Hoewel Temptation Island VIPS al lang was afgelopen, bleek hun vete nog niet ten einde.

Dat gevecht gaat er nu komen: op 15 februari stappen Niels en Alex in de boksring om voor eens en altijd te laten zien wie de sterkste is. Het gevecht vindt plaats tijdens Boxing Influencers, een initiatief van World Fighting League. De vechters zullen door professionals worden getraind.

Maar ehm, is het echt nodig?

Alex

En dan verdient ook Alex hier natuurlijk enige toelichting. Je kunt immers niet kemphaantje Niels uitgebreid introduceren, zonder datzelfde voor Alex te doen. Dus, vooruit: ook Alex heeft niet stilgezeten. Niet alleen gaf hij acte de présence in Temptation Island VIPS met als enige missie om Rosanna opnieuw te veroveren, ook figureerde hij een aantal keer in de Instagram Stories van Roos. Want dat Alex een vreemdgaande ruziezoeker is, dat mag iedereen weten.

Toch moet het gezegd worden: met zijn deelname aan Ex On The Beach heeft Alex het tegendeel – in hoeverre dat mogelijk is – bewezen: na veel gesjans en geflirt koos hij uiteindelijk voor zijn Erin, met wie hij nog steeds samen is. Daarbij, Alex heeft ook de handen ineengeslagen met Fajah Lourens om een boek te maken genaamd Killerbody voor mannen. Een bezige bij met witte tanden dus.

Afijn, Alex tegenover Niels in de ring tijdens Boxing Influencers. Het schokkendst is misschien nog wel dat ze serieus worden beschouwd als ‘influencers.’ Say whuuuut?

Mezdi

Dan moeten we het nog even hebben over Mezdi. Want ook voor onze Mies was 2018 op zijn zachtst gezegd een bewogen jaar. Zijn relatie met Danielle eindigde in een grimmige fittie en Mezdi ontving bekeuring na bekeuring vanwege snelheidsovertredingen. Tot overmaat van ramp kreeg de snelheidsduivel een ernstig auto-ongeluk, gevolgd door een revalidatie van een aantal weken.

Nu haalt hij opnieuw de headlines: naar verluidt kiest ook Mezdi voor een nieuwe realityserie en is hij te zien in Ex On The Beach. Oh my gawd, zou dit betekenen dat ook Danielle te zien is….? We bedoelen, geen dag zonder verrassingen van het Tempa-front, nietwaar? Sensatie alom dus. Volgende week weten we het zeker, want dan verschijnt de nieuwe aflevering van Ex On The Beach op televisie. Bekijk hieronder alvast de beelden van Michella Kox.

