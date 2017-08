Huh, worden alle Disneyfilms verwijderd van Netflix?

Geef maar toe: ook jij zet weleens een ouderwetse Disneyfilm aan op een brakke zondag. Jeugdsentiment to the max! Aan die ultieme zondagen leek een einde te komen, omdat alle Disneycontent zou worden verwijderd van de streamingsdienst. Maar niets is minder waar.

We waren even in shock door het trieste nieuws dat alle Disneyfilms van Netflix verwijderd zouden worden. Maar woensdagochtend blijkt dat dit alleen geldt voor Amerika. ‘Onze deals met Disney buiten de Verenigde Staten blijven exact hetzelfde,’ laat een woordvoerder weten. ‘Het heeft geen impact op alle Disneyfilms die we mogelijk onder aparte deals hebben staan in andere markten.’

Het grote succes van de films op Netflix heeft Disney geïnspireerd om haar eigen streamingsdienst te starten. De dienst wordt in 2018 gelanceerd, op de Amerikaanse zender ESPN. In 2019 start Disney met hun ‘direct to consumer streamings service‘ à la Netflix, en dan zullen de films ook verwijderd worden. Aan CNBC laat CEO Bob Iger weten dat ‘Disney altijd een goede relatie met Netflix heeft gehad, maar dat het nu tijd is om te titels ergens anders aan te bieden.’

Naast alle Disneyfilms worden ook alle Pixarfilms verwijderd van de Amerikaanse Netflix. De Marvelcontent blijft wel staan, daar geldt een speciale deal voor.

Bron ELLE, Metro | Beeld Floor-Anne Gramsma