Maatschappelijk onderbouwd: het weekend moet 3 dagen duren

Een maatschappelijk verantwoord betoog voor de verlenging van het weekend van twee naar drie dagen, wie had gedacht dat deze dag nog zou komen? De Britse universitair student Alex Williams is er eens goed voor gaan zitten en kwam met een paar heel goede, maatschappelijk verantwoorde argumenten voor de verlenging van het weekend. Lees snel verder, maak notities en ga met je baas praten.

Beter milieu

Argumenten als ‘meer tijd voor vrienden en familie’, ‘meer vrije tijd en ontspanning’ en ‘meer balans’ kennen we al in de discussie voor een langer weekend. En nu zijn daar nog een aantal goede, andere, argumenten aan toe te voegen. Volgens Alex heeft een langer weekend ook een positief effect op het milieu. “Weekends van drie dagen zijn één van de makkelijkste stappen die we kunnen zetten om onze impact op het milieu te verkleinen én onze economie te versterken.” Dat zit volgens hem zo: wanneer de lichten, air conditioning en computers één dag in de week minder aan staan op kantoor, bespaar je daar een aanzienlijk deel stroom en energie mee. Tel daarbij de de gunstige effecten voor verkeer en luchtvervuiling bij op en je helpt het milieu een erg goed handje.

Voorbeeld

Ter ondersteuning noemt Williams een experiment uit Utah, waar de vrijdag als werkdag werd afgeschaft door van maandag tot en met donderdag langer te werken. Door deze 4-daagse werkweek kon Utah 1,6 miljoen aan energiekosten besparen in de eerste tien maanden. Ook zorgde de verkorte werkweek er voor dat de uitstoot van CO2 aanzienlijk minder werd.

Parijs

Parijs had laatst als eerste stad ter wereld al de autoloze zondag voor een beter milieu, misschien dat een driedaags weekend de volgende stap naar een beter milieu is?

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: HLN, beeld: iStock