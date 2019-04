Zeg dat het niet waar is: tóch minder mooi weer op Koningsdag dan gedacht

Waar het er vorige week nog op leek dat het stralend weer zou worden op Koningsdag, blijkt nu dat we misschien niet te vroeg moeten juichen. Want verwachtte je net zulke fijne temperaturen zoals met Pasen? Dan moeten we je helaas teleurstellen… Mogen we even huilen?

Later deze week moet het zonnige weer namelijk plaatsmaken voor stapelwolken en enkele buien, zo meldt Weeronline. De temperaturen dalen en komen op Koningsdag uit op zo’n 14 tot 16 graden. Voor de tijd van het jaar zijn dit heel normale waarden, maar het was tóch lekker geweest om in een jurkje over de vrijmarkt te slenteren.

Vanaf woensdag

Nog tot en met woensdag is het weer aangenaam en zacht, maar daarna koelt het flink af. Bovendien zullen we ons vanaf dan weer moeten opmaken voor een buitje hier en daar, met daarbij – vooral op woensdag – kans op onweer. Op Koningsdag bestaat het weerbeeld uit een mix van zonnige perioden (thank God) en stapelwolken. Wel benadrukken de meteorologen dat het verloop van de feestdag per plaats sterk kan verschillen; verspreid over het land kunnen we enkele buien verwachten.

Niet écht koud

Gelukkig is er ook goed nieuws: we hoeven ons niet voor te bereiden op echt kil en koud weer. Volgens Weeronline wordt het in elk geval niet zoals het weekend van 13 april, toen het niet warmer werd dan 6 tot 9 graden, er een frisse noordoostenwind stond én het op sommige plekken zelfs ging sneeuwen.

