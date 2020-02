Weg met de kantoortuin: deze werkomgeving leidt tot moeheid, hoofdpijn en verzuim

Een kantoortuin is natuurlijk helemaal hip and happening. Niet alleen is het de hel voor sommige personen (hallo, al mijn mede-introverten), maar een dergelijke werkomgeving blijkt ook nog eens ontzettend slecht te zijn.

Lees ook:

Minder stress door planten: hoe groen kan helpen op kantoor om te ontspannen

Uit een onderzoek van het tv-programma De Monitor komt naar voren dat werken in een kantoortuin kan zorgen voor vermoeidheid, concentratieverlies en zelfs burn-outs. Hiervoor werden ruim negentig leden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) ondervraagd.

Kantoortuin

De belangrijkste reden? Vooral de geluidshinder en de hoeveelheid prikkels die werknemers ervaren in deze kantoortuin. Werk je in een open ruimte zonder afscheidingen met meer dan acht mensen samen? Dan heb ook jij te maken met een dergelijke werkomgeving.

Verzuim

Vermoeidheid, gebrek aan concentratie en hoofdpijn zijn de voornaamste klachten die weer tot verzuim leiden. Sterker nog: bij wel 90 procent van de bedrijfsartsen gaven de werknemers aan dat de kantoortuin een oorzaak was van hun afwezigheid. Het is dan ook niet gek dat vier op de vijf artsen denken dat dit ziekteverzuim zal dalen als je met minder mensen in dezelfde ruimte zit. Toch blijkt dat allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Wel 70 procent van de deelnemers ziet namelijk maar weinig mogelijkheid om zich te verzetten tegen de huidige situatie.

Goede arbeidsomstandigheden

De NVAB legt uit: ‘Even de deur dichtdoen bij herrie van collega’s is er niet bij. Rust door afsluiting, via bijvoorbeeld een koptelefoon, is een ‘escape’, geen oplossing. Goede arbeidsomstandigheden zijn maatwerk; wat voor de één werkt, is juist ziekmakend voor de ander.’ Een kantoortuin is dus zeker geen gezonde plek voor iedereen.