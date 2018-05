Wel klaar met de ‘vrijmibo’ op kantoor? Zo wordt-ie voortaan stukken leuker

De leukste werkdag van de week is zonder twijfel de vrijdag. Naast dat het weekend voor de deur staat, staat om vijf uur vaak ook het bier en de wijn koud, om vervolgens met je collega’s het weekend in te luiden. De ‘VrijMiBo’ is dan ook iets wat bij steeds meer bedrijven een blijvertje is. Toch wordt het proosten tussen de bureaus of in de bedrijfskantine op den duur een tikkeltje saai en gewoontjes…

En dus geef je de VrijMiBo op kantoor een flinke boost om met je collega’s te gaan borrelen op de zogenoemde Vrijmiboot. Baut Amsterdam en Aperol Spritz hebben met dit concept de handen ineen geslagen, en organiseren deze zomer dan ook de leukste vrijmibo’s voor jouw bedrijf. Terwijl de gezellige partyboot over het Amsterdamse IJ vaart, luiden jij en je collega’s het weekend in. Mét uiteraard een heerlijke borrel en leuke deuntjes uit de speakers.

Weersverwachting

Valt het weer nou ineens flink tegen en lijkt jullie borrel in de soep te lopen… No worries! Ook met slecht weer is er letterlijk geen man over boord. Wanneer de welbekende Hollandse buien namelijk tevoorschijn komen, kan iedereen zich namelijk gewoon verplaatsen naar het binnendek. Mocht de zon wel ineens gaan schijnen – je weet het in ons land immers maar nooit – verhuist iedereen gewoon weer naar het buitendek, om daar vervolgens de nodige alcoholische versnaperingen of frisjes weg te kunnen tikken.

Amsterdam

Heb jij inmiddels wel zin gekregen in een borrel op het Amsterdamse IJ? De Vrijmiboot vaart deze zomer slechts zes keer over de rivier heen, waardoor het aan te raden is om er snel bij te zijn. Ook kun je niet voordat je om 23:00 uur weer aan wal ligt tussendoor ergens uitstappen, en moet het aantal collega’s beperkt blijven tot 600 werknemers. Daarnaast is de Vrijmiboot tot nu toe alleen nog in te huren in Amsterdam. Maar hé, wat niet is kan altijd nog komen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron Het Parool | Beeld iStock, YouTube