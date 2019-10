Uitslapen maar: dit is het beste moment om je werkdag te starten

Is het elke ochtend ook weer een strijd als jouw wekker veel te vroeg gaat? Zeker nu de dagen korter worden en het buiten nog pikkedonker is, lijkt het opstaan steeds moeilijker te worden. Gelukkig zou je het beste pas rond 10 uur hoeven te starten aan je werkdag.

Ja, echt, we maken geen grap. Dat blijkt uit onderzoek van Dr Paul Kelly aan de Universiteit van Oxford. Starten aan je werkdag voor dit tijdstip, is dus niet het meest effectieve. Ha, vertel dat maar aan je baas! Ook leuk om te weten: op deze dag ben je het productiefst.

10 uur

Maar 10 uur dus. Waarom nu exact dit tijdstip? Nou, dan zou je circadiaan-ritme het beste op één lijn zitten. Je watte? Hiermee wordt bedoeld dat je het optimale haalt uit je biologische klok en je 24-uursritme. Als je op een moment ontwaakt zoals jouw lijf ook wilt dat je dat doet, heb je minder last van slaaptekort. En door pas om 10 uur te beginnen ben je ook nog eens een stuk productiever en presteer je een stuk beter.

Warm, warmer, warmst

Daarnaast ben je over het algemeen een stuk wakkerder om een uur of 10 dan dat je eerder van start gaat. Nee, niet alleen omdat je dan langer hebt kunnen snoozen, maar ook omdat je lichaamstemperatuur dan een stuk warmer is. Je bent dan helderder, alerter en dat zorgt er uiteindelijk weer voor dat je minder fouten maakt in het algemeen. Win-win dus: jij kunt langer slapen en jouw baas krijgt beter werk aangeleverd. Ha!