Werken met muziek: helpt het of leidt het af?

Werken met muziek: luisteren naar een klassiek muzikaal meesterwerk van Beethoven, opzwepende housemuziek (dan wel zonder dansmoves, anders wordt er niet meer gewerkt) of janken met John f*cking Mayer, ja of nee? #dilemmadinsdag

Veel werkgevers zijn geen voorstander van muziek op de werkvloer: het leidt te veel af of het wekt irritatie op. Let wel: volgens hen. Think again! Muziek blijkt namelijk wél goed te zijn voor de productiviteit en de team spirit.

Stilte is niet goed voor de creativiteit! Zachte achtergrondgeluiden stimuleren daarentegen onze geest.

Uit een onderzoek van professor Ravi Mehta (University of Illinois) is gebleken dat niet genoeg lawaai ons helemaal niet of te weinig stimuleert en dat te veel lawaai ons stoort in onze concentratie. Gevalletje van de gulden middenweg. Enfin, we presteren het best als er wat omgevingsgeluiden zijn, zolang die de 70 decibel niet overstijgen. Feesten doe je thuis maar. We hoeven niet eens naar de muziek te luisteren. Ook het ruisen van de zee, walvisgeluiden of het licht tikken van regendruppels helpen om de concentratie te bevorderen.

Volgens professor Mehta verbetert afleiding door geluiden ons vermogen om problemen creatief op te lossen.

Samen luisteren

But there is a but! Samen luisteren naar muziek vergroot het samenhorigheidsgevoel, oortjes zijn uit den boze! Tenzij je een eenmanstaak verricht en fully focused moet zijn, dan mag je. Wie zichzelf afsluit van ‘de wereld’ sluit zich ook af van zijn collega’s. En dat kan niet de bedoeling zijn!

