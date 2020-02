Soms heb je van die weken dat alles lekker loopt op je werk en soms sta je wekenlang met tegenzin op. Stel je bevindt je in de mindere periode, wanneer weet je dan wanneer het tijd is om van baan (of opdracht) te switchen? Om antwoord op die vraag te krijgen, kun je aan de hand van vijf pijlers je werkgeluk meten.

Die vijf pijlers zijn gebaseerd op de Self-Determination Theory, oftewel de zelfbeschikkingstheorie. Deze theorie stelt dat we drie basisbehoeftes hebben: autonomie, verbondenheid en competentie. Wanneer alle drie de behoeftes bevredigd worden, kunnen we als mens optimaal functioneren, welbevinden en groeien als persoon.

Zo meet je werkgeluk

Nou goed, op basis van die theorie kun je ook je werkgeluk meten, maar dan wel met vijf in plaats van drie pijlers. Pak pen en papier erbij en noteer:

Pijler nummer 1: autonomie

Een autonoom persoon probeert zaken na te streven die voor hem of haar belangrijk of waardevol zijn en bewandelt op die manier een eigen levenspad. Dus, in hoeverre ben jij autonoom in jouw baan? Stel jezelf deze vragen om antwoord te krijgen:

mag je zelf beslissen hoe je je werk doet?

kun je zelf beslissen wanneer je je werk doet?

mag je zelf beslissen waar je je werk doet?

Pijler nummer 2: persoonlijke groei

Hoe centraal staat ontwikkeling in jouw huidige baan? Krijg je de kans om persoonlijke doelen na te streven en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, of is dat uit den boze? Worden persoonlijke groeikansen gestimuleerd?

Pijler nummer 3: zingeving

Ieder mens heeft zingeving nodig, op welke schaal dan ook. Dit gaat over je intrinsieke motivatie, want in hoeverre ben je bereid om in je werk verder te gaan dan je taakomschrijving? Je kunt dit voor jezelf duidelijker krijgen door de volgende vragen te beantwoorden:

draagt mijn werk bij aan de samenleving?

ben ik bereid om naast het noodzakelijke ook andere taken op te pakken?

heb ik het gevoel dat ik waardevol werk lever?

ben ik intrinsiek gemotiveerd om te werken?

Pijler nummer 4: relaties

Persoonlijke relaties en sociale steun leveren een grote bijdrage aan je geestelijke en lichamelijke gezondheid. Wanneer je je verbonden voelt met de mensen om je heen, voel je je gesteund. Hierdoor raak je minder snel gestresst en zijn je werkdagen aangenamer. Hoe zit het met je werkgever? En hoe zit het met je collega’s? Is er sprake van vruchtbare, respectvolle relaties?

Pijler nummer 5: vitaliteit

In hoeverre kost je werk je energie, en in hoeverre krijg je er energie voor terug? Het is overbodig om te zeggen dat je werk je altijd meer energie moet geven dan dat het je kost (want anders: hallo burn-out!). Dus ga maar los met antwoorden:

put het werk me mentaal of fysiek uit?

ben ik na een werkdag helemaal opgebrand?

denk je tijdens het weekend met plezier aan je werk of heb je op zaterdag al last van de Sunday blues?

