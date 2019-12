Samen lunchen? Eén op de vijf werknemers eet het liefst alleen

Gezellig samen een hapje eten op werk of ben je het liefst alleen tijdens de pauze? Mocht je tot de laatste groep behoren dan is dat helemaal niet zo gek. Wel één op de vijf werknemers gaat namelijk het liefst alleen lunchen.

De reden? Niet alleen vinden we het geklieder van- en geslurp door collega’s irritant, maar er is nog een oorzaak. De drukte aan de lunchtafel is ook een belangrijke factor om als werknemer liever alleen te willen lunchen. Zo stelt meer dan de helft van de ondervraagden (55 procent) dat ze tijdens de werklunch moeilijk tot rust komen. Vooral hoogopgeleiden hebben hier veel last van (61 procent). ‘Ik lees dat iedereen tegenwoordig alleen maar op zijn mobiel zit en dat er daarom steeds minder wordt gepraat onder werktijd’, zegt Vince Franke van Acties.nl. ‘Bij ons op kantoor merk ik daar echter niks van. Tijdens de lunch is het vaak één grote kakafonie van verschillende gesprekken en geluiden. Dat is vaak hartstikke gezellig, maar er zitten altijd dagen tussen dat je – ook tijdens de lunch – wat extra rust nodig hebt.’

Werknemers lunchen

En dat is lang niet de enige irritatie tijdens de lunch. Want al die bijzondere voedseleisen van collega’s worden een steeds grotere bron van ergernis. Zo stoort maar liefst negentien procent zich aan de speciale voedselwensen van collega’s die bijvoorbeeld vegetarisch, vegan en/of glutenvrij eten. Een andere belangrijke lunch-irritatie is het lange natafelen van sommige collega’s. Een op de drie ondervraagden zegt zich weleens te ergeren aan collega’s die onnodig lang aan de lunchtafel blijven plakken. Franke: ‘Ik denk dat iedereen één of meerdere collega’s heeft (gehad) die zonder gêne een uur voor de lunch uittrekken. Dit valt voor mij in dezelfde categorie als te laat komen en te vroeg weggaan. Niemand staat bij ons met een stopwatch bij de lunchtafel maar wanneer je er een loopje mee neemt, krijg je het wel gewoon te horen.’

Lunchproblemen

Ook wanneer het gaat om de invulling van de werklunch, zien de ondervraagden nog veel ruimte voor verbetering. Zo vindt 29 procent van hen het door de werkgever verzorgde lunchaanbod te beperkt. Dertig procent stelt dat hun werkgever bijvoorbeeld meer zou moeten doen om gezonde lunchkeuzes te stimuleren. Met 38 procent zijn voornamelijk jongeren tot dertig jaar een groot voorstander van een gezondere lunch. Franke: ‘Waar vroeger een boterhammetje met pindakaas en een gekookt eitje volstond, stellen medewerkers tegenwoordig – ook bij ons – veel hogere eisen aan de inhoud van de werklunch. Dit brengt echter ook flink hogere kosten met zich mee, waarvoor we een kleine bijdrage vragen. Van alle medewerkers heeft overigens niemand daar een probleem mee.’ Bij de ondervraagden waarbij voor de werklunch een bedrag wordt ingehouden op het (bruto)loon, vindt maar liefst 31 procent dit bedrag te hoog.



