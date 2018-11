Who run the world? Steeds meer topverdieners zijn vrouw

Het gaat de goeie kant op met de werkende vrouw in Nederland. Hoewel nog steeds het overgrote deel van de topverdieners man is – wat an sich natuurlijk niet fraai is – stijgt het aantal dames in de lijst. Progressie!

Het percentage vrouwen onder de grootverdieners is tussen 2010 en 2017 gestegen van 15 naar ruim 20. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hierbij is gekeken naar grote bedrijven met minimaal 500 werknemers – zowel in de private als publieke sector. De 0,2 procent best verdienende werknemers wordt als ‘veelverdiener’ beschouwd.

Verschillen per bedrijfstak

Sectoren waar veel vrouwen werken, is het percentage vrouwelijke topverdieners logischerwijs hoger. Dat is bijvoorbeeld het geval in de zorg, waar 30 procent van de grootverdieners vrouw is. Van het tegenovergestelde is sprake in de bouw. Daar is maar liefst 95,9 procent van de best verdienende werknemers man.

Veel parttimers

Deze stap vooruit is natuurlijk mooi, maar neemt niet weg dat vrouwen onder de grootverdieners nog steeds flink in de minderheid zijn. Volgens het CBS komt dit doordat vrouwen vaak parttime werken, terwijl bijna alle veelverdieners fulltimers zijn.

Bron: NOS

