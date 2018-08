Whoops! Geeft Nienke Plas hier per ongeluk een megaspoiler over Expeditie Robinson?

Volgende week donderdag is het zover: dan gaat Expeditie Robinson 2018 van start! En in tegenstelling tot voorgaande jaren waarbij we ons suf speculeerden over welke BN’ers er mee zouden doen, heeft RTL dit jaar zelf al alle kandidaten vooraf bekendgemaakt. Nu zorgt een kandidate alsnog voor speculaties: Nienke Plas heeft hoogstwaarschijnlijk in een YouTube-programma haar mond voorbij gepraat.

Net zoals iedere vlogger, influencer en reality ster die er op dit moment toe doet, schuift ook Nienke Plas aan bij het programma Juice van Concentrate. Daar gaat het gesprek uiteraard veel over haar deelname aan de expeditie. Wanneer presentator Nesim vraagt of ze veel is afgevallen, antwoordt Nienke het volgende: ‘Het was intens. Je ziet jezelf voor het eerst en je denkt wow. Ingevallen gezicht, je ziet botten uitsteken. Maar op de weegschaal viel het mee.’

Hm, dat klinkt niet alsof ze er snel uit is gevlogen? Ook was Nienke een tijd afwezig op haar vlog- en Instagram-account en verscheen ze 16 juli pas weer online. Dat in tegenstelling tot Famke Louise, die 16 juni weer online verscheen. Haar naam is nog niet bevestigd, maar naar verluidt is ze één van de twee BN’ers die later bekend worden gemaakt.

Twee onbekende BN’ers

Hoewel de BN’ers van zowel Kamp Noord als Kamp Zuid al bekend zijn gemaakt, kondigde RTL eerder aan dat er nog twee mysterieuze BN’ers later bekend worden gemaakt. Zoals je hierboven kon lezen, is een van de twee waarschijnlijk Famke Louise. Heb jij enig idee wie de ander kan zijn? Wij tasten nog in het duister…

