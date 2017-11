Onze favorieten gecombineerd: je kunt nu yoga’en onder het genot van een wijntje

Dat je soepeler in de heupen wordt na een aantal glaasjes wijn, hebben we allemaal weleens ervaren, toch? Waarschijnlijk de dames van Girls Who Drink ook, want zij organiseren een heus wijn-yoga evenement.

Jep, je hoort het goed: je kunt yoga’en onder het genot van een glaasje wijn tijdens Amsterdam Wine Yoga. In Amerika is het al razend populair, hoog tijd om deze trend naar Nederland te halen.

Het is bewezen dat wanneer je op een voorwerp focust, je concentratievermogen verhoogt wat er vervolgens voor zorgt dat je stressniveau verlaagt. Daarom balanceer je tijdens het evenement met een glas wijn op je hoofd. Helaas worden we door de naam van dit evenement een beetje misleid: er wordt tijdens de yogales namelijk alleen alcoholvrije wijn geschonken. Voordeel is dat je geen kater hebt de volgende dag. De wijn is overigens wel sparkling en caloriearm.

Nieuwsgierig geworden? Amsterdam Wine Yoga vindt op 29 november plaats in Amsterdam Oost bij House of Watt.

Bron Yoga-international | Beeld iStock