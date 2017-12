Wil je zien: de opvallendste kerstcommercials van 2017

De feestdagen zijn in aantocht en daarom halen bedrijven alles uit de kast om de mooiste kerstcommercial neer te zetten. Humor, emotioneel of gewoon een klassieke kerstsfeer, alles komt langs. Normaal zappen we snel door, maar believe us; er zitten echt geweldige video’s tussen.

PLUS

In deze reclame zien we hoe een meisje van gescheiden ouders het niet over haar hart kan verkrijgen om haar vader tijdens het kerstdiner alleen te laten. Wij pinken een traantje weg, maar op het internet vloeiden talloze negatieve reacties omdat het zou pijnlijk zijn voor de kinderen die ook gescheiden ouders hebben. PLUS heeft hierover een reactie gegeven in het AD: ‘We gunnen iedereen een kerst met de mensen die hen lief zijn. De bedoeling van de commercial is dat hij mensen raakt en hopelijk inspireert om er, ondanks alles, toch een bijzondere kerst van te maken.’



Heineken

Naast alle snoezige kerstreclames komt Heineken met – hoe kan het ook anders – een hilarisch filmpje. Wil je indruk maken tijdens de feestdagen? Dat kan dankzij dit geniale idee.

Albert Heijn

Ze doen het goed hoor die supermarkten. Want kijk nou hoe schattig opa’s en oma’s zijn. Daar dacht Albert Heijn ook zo over, want deze kerstcommercial is om bij weg te smelten.



De Efteling

De Efteling, een droomparadijs voor ieder kind, maar stiekem kunnen wij ons er ook prima vermaken. In deze commercial krijgt dit meisje een geniaal idee. Misschien ook leuk voor bij jou thuis tijdens de kerst?

M&M’s

Kerstmis brengt ons samen, dat blijkt maar weer uit deze kerstcommercial van M&M. Hilarisch én lief. En wie kan nou die heerlijke kleurrijke chocolaatjes weerstaan?

