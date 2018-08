Wil je zien: Astrid Holleeder’s Judas staat binnenkort op de planken!

Van de Heineken-ontvoering tot aan de moord op Cor van Hout, al jaren lijkt Willem Holleeder overal mee weg te komen. Tot daar het 700 pagina’s tellende boek van Astrid Holleeder met een flinke smak op de boekenplank viel in 2016. In Judas, een verbijsterende familiekroniek, schetst het 52-jarige zusje een onthutsend portret over het terroriserende en psychopathische gedrag van haar broer. Haar aangrijpende verhaal gaat binnenkort in theaterpremière en jij kunt er met korting heen!

Het verhaal

Bijna niemand wist dat Willem Holleeder zijn familie dertig jaar lang terroriseerde, afperste en bedreigde. Kinderen, vrouwen, aangetrouwde familie, en zelfs zijn eigen moeder Stien ontkwamen niet aan zijn tirannie. Omdat ze vinden dat dit moet stoppen leggen zijn zussen Astrid en Sonja Holleeder met gevaar voor eigen leven belastende verklaringen tegen hun broer af. Door zich als vertrouweling op te stellen kon Astrid twee jaar lang hun gesprekken in het geheim opnemen.

Met maar één doel: hem levenslang geven. In 2016 schrijft Astrid Holleeder haar verhaal op. Als een soort testament, omdat ze niet weet of ze er morgen nog is. Vanuit de gevangenis heeft haar broer haar liquidatie al geregeld. Judas is een verbijsterende familiekroniek waarin ze een zeer onthutsend portret schetst van het gezin waarin ze opgroeit en de dagelijkse angst waarmee ze leeft.

De theaterthriller

Sinds hun getuigenissen gaan Sandra en Astrid nauwelijks naar buiten. Familiebezoeken en een sociaal leven zijn verleden tijd. Deze psychologische theaterthriller vertelt het verhaal vanuit het perspectief van de twee zussen én vanuit het perspectief van zijn moeder en nichtje. Op een indringende manier tonen zij hoe ze gebukt gaan onder zijn agressie en maken zij de beklemmende angst die zij hun hele leven met zich meedragen, voelbaar. Ondanks de bedreigende situatie waarin Astrid zich bevindt, werkt ze actief mee aan de totstandkoming van deze must-see.

De cast bestaat uit Renée Fokker (Astrid), Eva van de Wijdeven, Margo Dames en Trudy de Jong. Judas is van 18 t/m 29 september te zien in Theater de Meervaart in Amsterdam. Op 20 september gaat de voorstelling in première. Boek nu kaarten via de Theaterclub voor de exclusieve voorpremière op woensdag 19 september 2018 (20.15 uur) in de Meervaart en ontvang E5,- korting.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.