Dit willen we allemaal wel: Bij dit bedrijf werken de werknemers vier dagen, maar krijgen ze er vijf betaald

Werknemers van een bedrijf in Nieuw-Zeeland werken inmiddels al vier maanden mee aan een bijzonder experiment: sinds maart werken zij vier dagen en krijgen ze er vijf betaald. Het bedrijf spreekt inmiddels van een ‘groot succes’ en heeft zelfs de aandacht van de Nieuw-Zeelandse overheid getrokken.

Als je werknemers vragen om meer flexibiliteit, hoe pak je dat dan aan als werkgever? Andrew Barnes, oprichter van vermogensbeheerder Perpetual Guardian, kwam met het volgende experiment: 240 werknemers van zijn bedrijf mochten sinds afgelopen maart maar vier dagen werken, maar kregen er vijf betaald. Hierdoor konden privézaken die door tijdgebrek op het werk geregeld moesten worden, op de vrije dag afgehandeld worden.

Al na twee maanden wierp het experiment zijn vruchten af: de medewerkers bleken tevredener over hun baan en vonden een betere werk-privébalans. Ook presteerden de werknemers beter in hun werk en volbrachten ze met meer plezier hun taken. Uit het onderzoek bleek dat vorig jaar iets meer dan de helft (54 procent) van de werknemers zei dat ze werk en privé goed konden combineren. Na de proef is dat aantal gestegen naar 78 procent. Opvallend was ook dat werknemers zelf kwamen met nieuwe ideeën om efficiënter te werken.

Voor eigenaar Barnes geeft het grote succes van zijn experiment stof tot nadenken. Hij onderzoekt nu hoe de vierdaagse werkweek op de lange termijn doorgevoerd kan worden. ‘Als je ouders meer tijd kan laten doorbrengen met hun kinderen, hoe kan dat iets slechts zijn?’, zegt hij. ‘Zou je minder geestelijke gezondheidsproblemen krijgen als je meer tijd krijgt om voor jezelf en je persoonlijke behoeften te zorgen? Waarschijnlijk. En als je minder mensen per keer op kantoor hebt, kunnen we dan kleinere kantoren bouwen?’

Met zijn gedachtegoed heeft Barnes ook de aandacht getrokken van de Nieuw-Zeelandse overheid. Minister van werkrelaties Iain Lees-Galloway noemt de resultaten ‘zeer interessant’ en wil bedrijven aanmoedigen nieuwe manieren van werken uit te proberen. Hmm, misschien ook een agendapunt voor de Nederlandse regering…?