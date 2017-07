Willen we: je kunt nu in het Dirty Dancing-resort verblijven

Stiekem dromen we er allemaal weleens van om gelift te worden zoals in Dirty Dancing. Hoe romantisch! Maar om je even Baby te voelen kun je nu ook verblijven in het resort waar Dirty Dancing is opgenomen.

‘Nobody puts Baby in a corner.’ Dit resort in Virginia neemt je even helemaal mee terug naar de tijden van deze klassieke film. In het echt heet het vakantiepark niet Kellerman’s Resort, maar Mountain Lake Lodge. Het vakantiepark bestaat al sinds 1800, wat de huisjes een perfecte oude stijl gaf voor de film.

Dirty Dancing-weekends

Natuurlijk kun je in dit park gewoon vakantie vieren, maar als echte Dirty Dancing-fan kun je ook naar de speciale themaweekends. Hierbij krijg je een wandeling door de filmlocaties, een speurtocht, danslessen en is er ook nog een groot dansfeest. Of wat dacht je van watermeloenen dragen? Net als in de film! Nu maar hopen dat er net zo’n knappe dansleraar is als Johnny.

