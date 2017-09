Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde Europeaan zo’n tien uur per dag op zijn of haar billen zit. Tja, met werk dat achter een computer plaatsvindt, is het ook niet anders. Of wel? Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een staand bureau om achter te werken of te vergaderen. Lijkt je dat wel wat? VIVA mag een exemplaar van het merk Jaswig weggeven.

De jonge creatievelingen achter Jaswig hadden steeds meer behoefte aan een werkplek waar ze zich fysiek goed voelen, maar ook praktisch kunnen werken. Zo kwamen ze op het idee om het sta-bureau de StandUp te ontwerpen. Het bureau is makkelijk te gebruiken, in hoogte verstelbaar en ziet er ook nog eens mooi uit – en dat is ook waard.

Winnen!

VIVA mag de Stand Up Nomad 2.0 met Screen Up (natural) t.w.v. € 395,- weggeven. Wil je kans maken? Vul hieronder het winformulier in, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en doe mee!