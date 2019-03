Heel cool gemaakt: deze website laat zien welke vrouwen geschiedenis schreven

Afgelopen vrijdag stonden stad en land stil bij Internationale Vrouwendag, gevolgd door de Women’s March in Amsterdam afgelopen zaterdag die werd bijgewoond door duizenden marcheerders. Maar als je denkt dat hiermee de kous af is, heb je het mis. De rest van de maand staat namelijk in het teken van vrouwen die geschiedenis schreven. En wie kan hier beter over meepraten dan de organisatie van de Nobelprijs? Met een prachtige website zet de organisatie winnaressen van de Nobelprijs in het zonnetje.

Women Who Changed Science

Vakgebieden als de wetenschap, technologie, techniek en wiskunde zijn voor vele van ons een ver van je bed show. Tel daar vrouwelijke Nobelprijswinnaars bij op – name one? – en je begrijpt: er is werk aan de winkel. Daarom heeft Nobel Media – de organisatie achter de Nobelprijs – de handen ineen geslagen met Microsoft. Samen hebben ze een storytelling platform ontwikkeld voor Woman Who Changed Science.

Op dit platform worden de vrouwelijke wetenschappers die de manier veranderden waarop we onze wereld begrijpen, uitgelicht. En ze hebben het ook nog eens leuk gemaakt: op een overzichtelijke manier kun je een kijkje achter de schermen nemen en meer te weten komen over deze bijzondere vrouwen.

Vind jouw nieuwe idool

Maar het allerleukste: op de homepage kun je kiezen voor match with a laureate. Oftewel: je kunt een drietal vragen beantwoorden en dan krijg je de Nobelprijswinnares die het best bij je past te zien. Hoe cool is dat? Dus doe je huiswerk en leer op deze leuke manier kennis maken met de vrouwen die geschiedenis schreven. Neem hier een kijkje op de website.

