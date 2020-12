Nieuw jaar, nieuwe baan? Als je van 2021 een succesvol jaar wil maken waarin je die droombaan binnensleept, is het tijd om je nú al te buigen over je sollicitatiebrief. Want dat is de eerste stap in de goede richting. Om verzekerd te zijn van een uitnodiging voor een gesprek, kun je déze woorden het best vermijden in je brief.

En laat de volgende woorden ook zeker achterwege op je CV, want die werken – hoe goed en krachtig ze ook lijken – vaak juist in je nadeel.

Overdrijven is ook een vak

Natuurlijk is het belangrijk om zo goed mogelijk uit de verf te komen op papier. Dat je vaak moeite hebt met op tijd komen, heel lang snoozed in de ochtend of vrij chaotisch bent, zul je dan ook niet gelijk neerpennen in je sollicitatiebrief. Toch kun je het ook overdrijven, en te veel geweldige eigenschappen neerschrijven. Al helemaal wanneer ze in een rijtje neergezet worden, kan het ietwat opschepperig of ongeloofwaardig overkomen. Het gaat hierbij om deze eigenschappen die je beter níet kunt noemen:

Proactief

Resultaatgericht

Doelgericht

Doorzetter

Buiten het kader denken

Voorbeelden

Deze eigenschappen zijn stuk voor stuk erg goed en te waarderen in een werknemer. Maar ze worden door veel kandidaten genoemd, en dus doe je er beter aan om de eigenschappen verhalend in je brief te verwoorden aan de hand van voorbeelden. Ben je bijvoorbeeld heel goed in het bedenken van ideeën? Noem dan een succesverhaal, zodat je potentiële nieuwe werkgever ziet hoe jij jezelf van anderen onderscheidt.

Té algemene termen

Nog een valkuil is het noemen van termen die vrijwel iedereen noemt. Je brief en CV moeten niet alleen duidelijk maken wie je bent, wat je gestudeerd hebt en wat je te beiden hebt, maar ook waarom jij de uitgelezen kandidaat voor de job bent. Pas dus op met het gebruiken van de volgende algemene, nietszeggende termen in je sollicitatiebrief:

Teamplayer

Kan goed met mensen werken

Zelfstandig

Harde werker

Do’s

Maar er zijn ook dingen die je juist wel kunt noemen in je sollicitatiebrief, waarmee je juist punten scoort bij je potentiële werkgever. Het gaat hierbij om gerichte voorbeelden van dingen die jou onderscheiden, dingen die je bereikt hebt, speciale studies, cursussen of andere vaardigheden of bijvoorbeeld een bijzondere stage waar je veel geleerd hebt. Door persoonlijke voorbeelden te noemen, wordt jouw brief ook een stuk persoonlijker – en daarmee interessanter én aantrekkelijker.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Workjuice | Beeld: iStock