Worden alle zomers vanaf nu zo heet?

Dat de wereld kampt met klimaatverandering, is inmiddels geen nieuws meer. Het ijs smelt, het water stijgt en de temperaturen worden steeds hoger. Met een hittegolf zoals deze week zijn we daarom snel geneigd te denken dat alle zomers vanaf nu zo gaan zijn, maar is dit wel zo?

De NOS ging op onderzoek uit en komt met het volgende antwoord: ja, de zomers zullen vanaf nu alleen maar warmer worden. ‘De hittegolven zijn nu ongeveer drie graden warmer dan honderd jaar geleden. In de toekomst gaat het alleen maar warmer worden, dan zullen we dit een koele zomer noemen,’ legt KNMI-klimaatdeskundige Geert Jan van Oldenborgh uit aan de NOS.

Over die hittegolven: die komen nu vaker voor dan voorheen. Een eeuw geleden kwam een hittegolf één keer in de twintig jaar voor, terwijl dat nu elke twee tot drie jaar is.

Dat betekent overigens niet dat het in de toekomst altijd mooi weer zal zijn. ‘Het hele zonnige weer zal niet elk jaar terugkomen. De trend is wel dat er meer zon te zien zal zijn, maar niet zoals de afgelopen drie maanden. Die waren heel bijzonder.’

We zullen dus wel vaker warmere zomers gaan zien, maar niet per se zomers met meer zon.