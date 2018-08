Dat wordt smullen: deze film met Ryan Gosling wil je niet missen

Noteer allen in de agenda: vanaf 11 oktober is First Man te zien in de Nederlandse bioscopen. En ja, dat is nog wat ver weg, maar er is een hele goede reden waarom je deze film direct wilt zien: Ryan Gosling speelt de hoofdrol.

Toegegeven, er zijn eigenlijk twee hele goede redenen om uit te kijken naar deze film. Niet alleen speelt de immer knappe Ryan Gosling de hoofdrol en vertolkt hij de rol van Neil Armstrong, ’s werelds eerste man op de maan. Maar ook Claire Foy, die we natuurlijk kennen van haar sublieme rol in The Crown, zal schitteren in de potentiële kaskraker.

Het verhaal

First Man vertelt het verhaal dat we allemaal al kennen. Namelijk het verhaal van de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong, die als eerste mens ooit de maan betrad. ‘ De film zoomt in op de persoonlijke offers die Armstrong moest maken voor zijn maanmissie. Hij liet immers zijn vrouw (Janet Amrstrong, gespeeld door Claire Foy) en zijn kinderen achter op planeet Aarde.

Ryan als Neil

De film, die morgen het Filmfestival van Venetië zal openen, brengt hoge verwachtingen met zich mee. Dat komt mede doordat critici benieuwd zijn naar het acteerwerk van Ryan Gosling. Op het eerste gezicht lijkt hij perfect gecast voor de rol van Neil Armstrong: een bescheiden, introvert persoon zonder te veel poespas. Ryan staat al jaren bekend om zijn bescheiden maar uiterst charmante voorkomen. Bovendien sleepte hij met de monsterhit La la land talloze prijzen in de wacht. Gaat hij dit succes evenaren? Wij kunnen in ieder geval niet wachten! Jij ook niet? Bekijk de trailer alvast hieronder.

