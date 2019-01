Wil het loslaten van werk in je vrije tijd niet echt lukken? Deze verrassende truc helpt

Het weekend is er om je werk los te laten. Maar hoe meer je tijdens het weekend je werk uitschakelt, hoe groter het opzien tegen je werk na het weekend kan zijn. Hoe tackle je deze oneindige berg waar je tegenop ziet?

It’s a hard knock work life

Die Sunday blues kennen we allemaal. Hetzelfde geldt voor het einde van je vakantie: twee weken lang heb je kunnen lanterfanten en luieren, maar als je dan terug komt op kantoor heb je een onwijze achterstand qua mail weg te werken. Die volle inbox staat gelijk aan talloze to do’s. Terwijl we ook heus de grote voordelen van weekend en vakantie vieren, kennen: je ontspant, je stress verlaagt, je maakt je hoofd leeg en dat alles zorgt op den duur voor een langer leven. Maar toch sluipt het piekeren op zondagavond, of de dag na vakantie voordat je weer aan het werk moet, erin en vraag je je af hoe je deze onzekere gedachtes uit je leven kunt bannen.

Standaard tips dekken de lading niet

Veelgehoorde tips zijn het maken van pré-weekend to-do lijstjes: op vrijdag alvast je to do’s voor maandag in kaart brengen. Of ervoor zorgen dat je een duidelijke Out Of Office hebt en je mailbox voor de time being van je telefoon verwijderen. Maar toch dekken deze tips niet de lading. Wat wel helpt voor een soepele terugkeer naar de kantoortuin? Het onder de knie krijgen van een gloednieuwe hobby.

Een nieuwe hobby leren?!

Dat klinkt wellicht tegenstrijdig. Weekend en vakantie zouden juist moeten dienen als toevluchtsoord waarin je helemaal níets hard hoeft te proberen. Toch zou juist een nieuwe hobby je sneller laten ontstressen. Plus, het onder de knie krijgen van een nieuwe hobby geeft ook een boost in zelfvertrouwen en creativiteit die je kunt inzetten voor je werk.

Hobby’s geven controle

Charlotte Fritz, specialist in organisatiepsychologie, deed onderzoek naar het effect van hobby’s in relatie tot werk voor de Universiteit van Portland State en stelt dat je juist dingen buiten je werk moet doen om beter te worden in je werk. ‘Onze hobby’s vertellen veel over ons en onze wereld: over hoe we ervoor kiezen om ons leven aan anderen te presenteren; over het lastige, en verwachting-gecharterde karakter van vrije tijd; over onze glibberige relatie met de eisen van de productiviteit. Hobby’s zijn een onderdeel van ons bestaan dat ons een indruk van controle geeft. Hobby’s creëren een sfeer waarin we voelen dat we een soort vakmanschap kunnen bereiken, een gevoel dat ons normaal gesproken wordt ontzegd in ons bredere persoonlijke en professionele leven. Hobby’s doe je puur voor jezelf en voor niemand anders.’

Hierbij moet je je overigens niet laten afschrikken door het woord ‘vakmanschap.’ Fritz gebruikt ‘vakmanschap’ niet in de traditionele zin van het woord. Het is immers al moeilijk genoeg om tijd, energie en motivatie vrij te maken voor een hobby. Zeker tijdens een vakantie. Je hoeft dus niet te excelleren in je hobby, je moet jezelf vooral de toestemming geven om je er goed bij te voelen.

Hobby’s geven snel vooruitgang

En het fijne van hobby’s: hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. Of het nu gaat om tekenen of salsa dansen, vooruitgang is al snel geboekt (in tegenstelling tot die promotie die heel lang op zich laat wachten en waar je samen met tien anderen voor in de running bent). Jouw tekening hoeft heus niet ‘de beste’ te zijn, een standaard die we vaak op werkgebied gebruiken, maar jíj moet hem leuk vinden. Als jij plezier beleeft aan tekenen en je helemaal kunt vinden in jouw tekening, dan heeft dat een verlichtend effect.

Waarom een hobby en geen vaardigheid?

Je zou je kunnen afvragen waarom je tijd zou steken in een hobby, terwijl je die tijd ook zou kunnen gebruiken voor het leren van een nieuwe skill. Het antwoord is simpel: omdat je het nog steeds niet voor jezelf doet en je dus niet volledig afschakelt van je werk. Mensen die veel verschillende identiteiten omarmen in plaats van zich te binden aan één baan, relatie of professionele prestatie, zijn aanzienlijk gelukkiger dan degenen die hun identiteit laten bepalen door wat ze doen, van wie ze houden, of wat ze hebben bereikt – of wie ze zijn wanneer ze niet op vakantie zijn.

Bron: Quartz at Work, beeld: iStock