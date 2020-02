Werkmail can wait… Het is maandag! Een nieuwe week met nieuwe ronde en nieuwe kansen. Om ervoor te zorgen dat je vandaag (en de rest) van de week gaat knallen, check dan niet je werkmail voordat je uit bed stapt. En ook niet als je aan de ontbijttafel zit.

Werkmail can wait

Het checken van je mail in de ochtend, is volgens onderzoek veel slechter dan je denkt. Zodra je wakker wordt, zijn je hersenen namelijk op het toppunt van focus en creativiteit (wie weet door die leuke droom?). En het checken van je mail kan dit dus belemmeren.

Je ochtend is de perfecte tijd om productief werk te doen (denk aan input verzamelen voor die ene brainstorm), wat goede concentratie en strategie vereist. Maar door je mail te checken, richt je je op de doelstellingen van een ander en niet op die van jezelf. Dit kan ervoor zorgen dat je wordt afgeleid en je je focus verliest. Het is dus beter om ermee te wachten, totdat je op werk bent.

Mediteren

Vervang het checken van je mail met, drie keer raden, mediteren. Dit verhoogt de hersenactiviteit en het zorgt ervoor dat je je productiviteit de hele dag door vasthoudt. Slechts tien minuten per dag (adem in; adem uit) kan je al helpen om wat extra denkruimte te krijgen. Zo heb je minder kans om emotionele beslissingen te nemen en kun je je gevoelens in balans houden. Gevalletje: uitproberen!

