Huh? Er bestaat zoiets als work porn en het heeft niets met porno te maken

Zeg eens eerlijk, waar denk jij aan bij het tweetal woorden work porn? Denk je direct aan geile kantoorseks of een spannende stoomscène tussen secretaresse en baas? Snappen we, maar toch heb je het volledig mis. Met work porn wordt een trend op social media aangeduid die een nog al verneukeratief beeld van de werkelijkheid geeft.

#Girlboss

#LoveMyJob, #KillingIt, #WorkHardPlayHarder, #LikeABoss, #Girlboss, het zijn allemaal hashtags waar onze tijdlijnen vol mee staan. Die hashtags gaan vaak gepaard met prachtige foto’s van vogelvrije werkdagen. Werkdagen waarop je mensen ziet zitten in bloeiende kantoortuinen, met perfect gestylede salades en latte machiato’s en keurige bullet journals. Kortom: work porn. En overbodig om te zeggen dat de realiteit vaak anders is. Niets geen perfecte lunch dates, keurige weekplanners of bezoekjes aan de sportschool vóór werk. Maar rijstewafels met hüttekase, TL-licht, talloze post-its en vergaderingen waar je doodsbang voor bent. Opvallend: work porn wordt vooral gepost door vrouwen.

Gender pay gap

En dat is stom, vindt schrijfster Vicky Spratt. Zij benadrukt op haar website dat het nog 217 jaar zal duren voordat de gender pay gap wordt gesloten. En dat 24% van de jonge vrouwen niets durft te zeggen over seksuele intimidatie op de werkvloer uit angst haar baan te verliezen. Dus waarom zoveel work porn? Waarom laten vrouwen niet zien hoe hun werkdag er echt aan toegaat en delen ze zo weinig praktische tips?

Ook Otegha Uwagba, schrijfster van Little Black Book: A Toolkit For Working Woman, heeft een mening over work porn. Zij vindt dat iedereen met een platform voor vrouwen en hun carrière ‘verantwoordelijkheid moet nemen en een eerlijk beeld moeten schetsen van hun werkleven.’ Want het is je heus niet ontgaan: carrière en vrouwen zijn momenteel trending. ‘Het is een onderwerp dat super trendy is nu, maar iedereen weet dat werk niet altijd glamourous is. Werk kan je lichamelijk en fysiek uitputten, maar dat zie je nergens.’

Ook noemt Uwagba een cruciaal onderscheid dat niet vaak wordt gemaakt op social media. Namelijk het onderscheid tussen je eigen persoonlijke ontwikkeling en het feit dat niemand van ons in een vacuüm of geïsoleerd werkt. ‘Zelfs als je als zelfstandige werkt, heb je nog steeds verplichtingen tegenover mensen en moet je nog steeds relaties ontwikkelen. Je kunt niet alleen maar op jezelf focussen voor je loopbaan, maar zult je ook moeten richten op anderen. Er zit ook heus gevaar in je carrière als je alles om jezelf laat draaien.’

Wat Uwagba eigenlijk probeert te zeggen: wij vrouwen laten graag zien hoe geweldig we het slayen op de werkvloer, terwijl veel werksituaties die iedereen wel eens mee maakt, ongenoemd blijven. Een vervelende manager, een seksistische collega, een mislukte poging voor loonsverhoging, wanneer heb je dat voor het laatst voorbij zien komen op je tijdlijn?

