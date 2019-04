workinglife aflevering 4: wat zijn de grootste carrière struggles voor ondernemers?

We leven in een tijd van burnouts, hustle culture en never not working. Girlbosses liggen overal op de loer en je telt niet mee als je geen goalgetter bent. Maar wat zijn de meest voorkomende carrière struggles? Is het genderongelijkheid, is het time management, of zijn het juist de moeilijke beslissingen die je moet maken als eigen baas? VIVA bezocht een grote carrièrebeurs en stelde deze vraag aan ambitieuze vrouwen.

In de serie #workinglife gaan we op jacht naar carrièretijgers en vragen we hen naar de beste tips en ervaringen over het werkende leven. Van balans en multipotentialites tot carrièrestruggles en loondienst versus ondernemen, in deze videoserie komt alles aan bod.