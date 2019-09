Workmode on! 6 tips om zelfverzekerder te zijn op de werkvloer

Met je borst vooruit en je kin omhoog, en het liefst in een #powerpak. Dat kan het beeld zijn dat je hebt bij mensen met een zelfverzekerde uitstraling. Voel jij je vaak onzeker op je werk en heb jij het gevoel dat alles wat jij doet in het honderd loopt? Dan komt daar nú verandering in.

Deze tips helpen je op weg om zelfverzekerder te zijn op de werkvloer, wedden?

Stel vragen

Hoe meer, hoe beter. Er bestaan immers geen domme vragen. Dat je nog niet alles begrijpt, kan voor een onzeker gevoel zorgen. Snappen we. Stel daarom vooral tijdig vragen als je iets niet snapt. Zodra je ergens meer verstand van hebt, voel je je zelfverzekerder.

Laat je negatieve gedachtes los

Je wordt echt niet beter in je werk door negatief over jezelf en je kunnen te denken. Een positieve instelling geeft je een fijnere kijk op je werkzaamheden en betekent een boost voor je zelfvertrouwen. Jij bepaalt hoe je je werkdag begint, smile! En wees positief.

Iedereen maakt fouten

Het is belangrijk dat je accepteert dat iedereen fouten maakt, en jij dus ook. Laat het perfectionisme los. Je kunt juíst leren van de dingen die fout gaan. Op deze manier durf je ook eerder iets nieuws te proberen, uit je comfortzone te stappen. Soms met verrassingen als resultaat.

Vraag om feedback

Weet je niet of je het goed doet op je werk? Vraag om feedback. Dit kan je een goed beeld geven van je eigen functioneren en inzicht bieden in wat je sterke kanten zijn. Daarnaast ontdek je waar je nog aan kunt werken om vooruit te komen. Reflecteren brengt je verder!

Focus op je sterke punten

En: maak je niet te veel druk om je zwakke punten. Sta stil bij je successen en geef jezelf de kans trots te zijn op deze behaalde successen. Als je al je sterke punten (en successen) op een rij hebt, voel jij je gegarandeerd zelfverzekerd. Uitproberen!

Fake it till you make it

Last but not least: door je representatief te kleden, vriendelijk en geïnteresseerd over te komen en oogcontact te maken met iedereen, wek je de indruk dat je zelfverzekerd bent en alles onder controle hebt. En als de rest het gelooft (dat je zelfverzekerd bent), ga jij het vanzelf ook geloven.

Bron: The Muse, beeld: Shutterstock

