Wow: de tweede trailer van Making A Murderer voorspelt een heftige strijd

Als je dacht dat het eerste seizoen van Making A Murderer pittig was, dan snappen we je helemaal, want dat dachten wij ook. Toch lijkt het tweede seizoen nóg heftiger te worden, als we de nieuwste trailer die Netflix heeft vrijgegeven, mogen geloven.

Lees ook: het tweede seizoen van Making A Murderer komt er bijna aan!

Werd in het eerste seizoen nog gesproken over het schattige dreamteam van advocaten dat Steven Avery pro bono bijstond, nu staat er een nieuw – vrouwelijk – advocaten leger te popelen om zijn onschuld te bewijzen. De trailer liegt er niet om: het vervolg van de juridische strijd zal ditmaal nóg harder worden uitgevochten.

Maar zoals al door Netflix eerder werd aangekondigd zal het tweede seizoen niet alleen maar over het juridische gehannes tussen de Staat en de familie Avery gaan. De documentaire zoomt ook in op de persoon die Steven Avery was en is, en op het leed van hem en zijn familie. De trailer is in ieder geval smullen, nu is het nog wachten tot 19 oktober, dan staat het tweede seizoen op Netflix!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Netflix | Beeld: Netflix, YouTube