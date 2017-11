Yara Michels meets Sanne Bolkenstein: Hoe doet zij het?

‘In 2009 deed ik vrijwilligerswerk op een school op het platteland van Oeganda. Het viel me op dat er vanaf het vierde jaar van de basisschool een stuk minder meisjes in de klas zaten dan jongens, terwijl ze in de lagere klassen vaak de meerderheid vormden. Na wat navraag bleek dat meisjes door hun menstruatie niet naar school gingen. Ze hadden geen maandverband, maar gebruikten wc-papier, stukjes matras of kranten. Dat voorkomt het doorlekken natuurlijk niet en daar schaamden ze zich voor. Hierdoor misten ze zo vier tot vijf dagen per maand school, wat vaak tot verdere schooluitval leidde. Samen met een Canadees stel dat ik daar ontmoette, bedacht ik de AFRIpads: wasbaar maandverband.’

Wat had je vooral nodig om AFRIpads succesvol op de markt te brengen?

‘Investeerders, vooral uit ons eigen netwerk. Mijn vader is ondernemer en heeft als eerste tweeduizend euro geïnvesteerd. Er volgden er meer en zo kwamen we op een startkapitaal van honderdduizend euro. Verder bleken goede marketing en een lokale naamsverandering onmisbaar. We merkten dat de pads vooral door grote organisaties als Unicef werden gekocht, maar niet door de Oegandese meisjes en vrouwen zelf. Dus vroegen we hen waar zij behoefte aan hadden. Wat bleek: ze kopen het liefst een product uit de westerse wereld, omdat ze dan weten dat de kwaliteit goed is. Dus veranderden we voor de lokale markt de naam in So Sure. Met resultaat, want de lokale verkoop nam toen enorm toe.’