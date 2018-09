Yasss! Penoza krijgt definitief een vervolg met bioscoopfilm

Fans van de Nederlandse misdaadserie Penoza hadden het zwaar na de laatste aflevering van het tevens laatste seizoen. Niet alleen was het lot van Carmen onduidelijk, ook werd er volop gespeculeerd over een eventueel vervolg in de bioscoop. Nu is het hoge woord er eindelijk uit: Penoza krijgt definitief een vervolg in de bioscoop!

Het scenario is geschreven en de financiering is rond. Dat betekent dat regisseur en schrijver Diederik van Rooijen over een aantal maanden al kan beginnen met de opnames van de film. Tipje van de sluier: de opnames gaan plaatsvinden in Amsterdam, en ook ergens in het buitenland. Het is nog niet bekend welke acteurs terug gaan keren. ‘Maar alle vaste acteurs die we wilden, hebben ja gezegd,’ vertelt van Rooijen.

De film zal niet beginnen waar de serie is geëindigd, want de film zal een op zichzelf staand verhaal vertellen. Toch zal de film tegelijkertijd teruggrijpen op de vijf seizoenen die tussen 2010 en 2017 te zien waren. ‘Voor de trouwe fans wordt het een feest van herkenning, op heel veel fronten,’ horen we van Rooijen zeggen. ‘Maar we willen dat ook mensen die de serie niet kennen, plezier aan de film kunnen beleven.’

Wij hopen vooral Carmen nog leeft!

Bron: Hollandse Hoogte