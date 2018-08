Yay! VIVA wordt binnenkort uitgebreid met digitale extra’s

Tegenwoordig zijn onze spanningsbogen nog maar erg kort. Want hoe vaak gebeurt het niet dat je lekker ontspannen de VIVA leest en bij een artikel ‘even snel’ iets wilt opzoeken op je telefoon? Vervolgens verdwaal je in je mail en social media en kijk je pas na een half uur weer op van je smartphone. ‘Eh, wat was ik ook alweer aan het zoeken?’ Dat is binnenkort verleden tijd, want VIVA komt met een leuke scanfunctie voor je telefoon of tablet, vol digitale extra’s.

Wil je meer weten over iets uit een nummer van VIVA? Ga dan naar VIVA.NL/SCAN en scan de pagina waarover je meer wilt weten. Wij hebben de leukste bijpassende filmpjes, producten en artikelen van het internet al voor je uitgezocht. Zo hoef je dus niet meer te zoeken, laat staan verdwalen!

Deze nieuwe functie lanceren we in samenwerking met Findur. Deze start-up checkt onder meer de actuele winkelvoorraad van 1500 fysieke modewinkels in Nederland, waaronder grote ketens als de Bijenkorf, WE Fashion en Mango. Zie het als een soort ‘Shazam voor mode’, waarmee je door middel van een foto of screenshot een kledingstuk kunt zoeken dat je bijvoorbeeld in een magazine, Instagram of televisie hebt gezien. Findur laat dan zien waar dezelfde, of vergelijkbare producten, te koop zijn. Maar je kunt ook aanverwante artikelen lezen over onderwerpen die in VIVA staan, video’s bekijken en meer.

Hierdoor bieden we je nóg meer leesplezier, en wie wil dat nou niet?