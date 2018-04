Yes, eindelijk! Volgende week kan het wel 20 graden worden

Het lijkt wel alsof de winter al eeuwen duurt. Afgelopen maand hebben we wel veel zonnestralen gezien, maar de temperatuur bleef nog een beetje achter. Volgende week lijkt het dan eindelijk écht lente te worden: het kwik kan wel stijgen tot 20 graden!

We moeten nog wel een weekje wachten, want de aankomende dagen is het nog grauw en regenachtig. Vanaf het weekend breekt de zon door en kunnen we eindelijk genieten van hogere temperaturen en dat echte lentegevoel.

Terrasweer

Het belooft dus een heerlijk weekend te worden. En dat betekent dat we eindelijk weer lekker op het terras kunnen zitten.Trommel dus je vriendinnen op en geniet ervan zolang het kan. Rosé en bitterballen, kom maar door!

Laten we hopen dat het warme weer een beetje aanhoudt – je weet het echter nooit in ons koude kikkerlandje.

Beeld: Getty