Yes! Er komt een nieuw seizoen van Black Mirror op Netflix

Als er een serie is die perfect is om met je partner te kijken, is het Black Mirror wel. In iedere aflevering staat een ander – vrij bizar – onderwerp centraal, wat ieder seizoen weer zorgt voor een aantal verbazingwekkende maar fantastische korte ‘films’.

Ben jij ook groots fan van de serie op Netflix? Goed nieuws, want op Twitter is bekend gemaakt dat er een gloednieuw seizoen van Black Mirror aan komt. Uit hoeveel afleveringen dit vijfde seizoen gaat bestaan en wanneer het op Netflix zal verschijnen, is nog niet bekend.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) 5 maart 2018

Black Mirror werd voor het eerst uitgezonden in 2011 en bestaat inmiddels uit vier seizoenen. In de serie wordt de focus gelegd op de snelle technologische ontwikkelingen van de 21e eeuw en wordt in beeld gebracht hoe deze de werkelijkheid beïnvloeden. Iedere aflevering staat een ander onderwerp centraal.

Bron: IGN Benelux, NU.nl | Beeld: still uit aflevering