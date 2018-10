Yes, yes, yes! Startdatum nieuw seizoen ‘Temptation Island’ onthuld

Het elfde seizoen ‘Temptation Island’ is in aantocht. De opnames zijn afgerond en het aftellen naar de eerste aflevering kan beginnen. In ‘RTL Boulevard’ heeft presentator Rick Brandsteder onthuld wanneer we precies weer kunnen smullen van een nieuwe reeks.

Aftellen

Het programma keer op 7 februari terug op RTL5. Wederom worden verschillende stellen gescheiden en gedropt op een Thais party-eiland, terwijl vrijgezelle mannen en vrouwen hun liefdesleven naar de gallemiezen proberen te helpen.

Keurig

Rick verklapt dat de nieuwe serie weer ‘spraakmakend’ zal zijn, maar dat er in elk geval niet wordt gevochten. Volgens de presentator “blijft Temptation Island wat dat betreft allemaal heel keurig”.

Iedereen kan mee genieten

Omdat Videoland dit jaar begon met Temptation Island VIPs, was er een beetje verwarring over de toekomst van het reguliere programma. Hoewel sommigen vreesden dat de verleid(st)ers nu voor eeuwig achter de betaalmuur zouden blijven, was deze angst gelukkig ongegrond!

