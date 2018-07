Yikes! Dokter Pimple Popper krijgt eigen televisieshow

Of je nou durft te kijken of niet naar hoe Dr. Pimple Popper puisten uitknijpt, je hebt hoe dan ook haar filmpjes meer dan eens voorbij zien komen. Want al jaren is dokter Sandra Lee dé pionier op het gebied van viral filmpjes over vieze, gore puisten. Voor haar grote schare fans is er nu goed nieuws: dr. Pimple Popper krijgt haar eigen televisieshow!

Een imperium uitbouwen met puisten als core business, een aantal jaar geleden had je het niet voor mogelijk geacht. Maar inmiddels kijken we (bijna) nergens meer van op. Dokter Sandra Lee, alias Dr. Pimple Popper, begon dus jaren geleden met filmpjes over haar aanpak voor het uitknijpen van puisten. Haar fascinatie voor de witgele Himalaya’s bleek een schot in de roos: inmiddels telt haar YouTube kanaal zo’n 3,8 miljoen abonnees en worden haar filmpjes door meer dan een half miljoen mensen bekeken.

Filmpjes met titels als Blackhead Extractions in a Teenager with Acne en Don’t miss these huge blackhead extractions in “The Fireman” scoren zelfs meer dan tien miljoen likes. Geen wonder dus dat er vraag naar meer is. Aan vrouwenzender TLC de grote eer om samen met Sandra een televisieserie te lanceren. Naast puisten en mee-eters kun je in de één uur durende afleveringen ook genieten van het uitknijpen van cystes, abcessen, steenpuisten en ander ranzig plezier.

De eerste aflevering wordt volgende week woensdag uitgezonden in Amerika, waarnaar er nog vijf afleveringen zullen volgen. Wanneer de serie in Nederland te zien zal zijn is nog niet bekend. Wij knijpen ‘m een beetje… (haha).