Dit zijn de zes beloftes die je aan jezelf moet doen

Vaak wordt er gezegd dat het leven pas begint aan het einde van je comfort zone. Nu zien we daar heus de voordelen van in, maar toch vinden wij van VIVA dat je vooral moet doen waar jij je lekker bij voelt. Want zodra je je comfortabel voelt bij dat wat je al hebt, zal alles veel makkelijker gaan. Hoe je bij dat punt terecht komt? Beloof deze zes dingen aan jezelf.

Hoe vaak gebeurt het niet dat je je ’s avonds écht voorneemt om je dromen na te volgen en dat je ’s ochtends wakker wordt en denkt: ‘naaahhh, ander keertje?’ Het is hetzelfde met voornemens aan het begin van het nieuwe jaar. Tegen het eind van januari ben je ze allang weer vergeten. Wat volgt is schuldgevoel en het gevoel dat je faalt.

En juist dat gevoel zou je moeten omdraaien. Besef dat je alles al in huis hebt om een gelukkig en succesvol leven te leiden. Het enige dat je nodig hebt om dat te beseffen is een beetje meer vertrouwen. Wat we proberen te zeggen is: al vanaf groep 1 op de basisschool zweer je met je beste vriendinnen vriendschap voor het leven. Waarom zou je zulke loyale beloftes niet aan jezelf maken?

Hier volgen de beloftes die iedereen zou moeten doen aan zichzelf:

1. ‘Gij zult ja zeggen tegen nieuwe dingen’

Wil je je leven een vliegende start geven? Probeer dan vaker ‘ja’ dan ‘nee’ te zeggen. Want toegegeven: vaak is het de angst voor het onbekende die ons nee laat schudden. Nieuwe dingen zijn niet altijd makkelijk of fijn, maar wanneer je je openstelt voor nieuwe dingen zul je zien dat je vaker positief verrast wordt. Ben je nog zoekende naar wat je wilt? Dan is vaker ‘ja’ zeggen de beste truc om zomaar pats boem in het onverwachte iets leuks te ontdekken.

2. ‘Gij zult leren van uw fouten’

Je kunt het je haast niet voorstellen, maar toch is het zo: iedereen maakt fouten. Beloof jezelf daarom om minder bang te zijn voor dat wat mis kan gaan en leer van de fouten die je maakt. Feit blijft dat waar één deur dichtgaat, een andere deur opengaat. Succes gaat juist om vallen en opstaan. Lukt het zes keer niet, dan zal het de zevende keer wellicht wel lukken.

3. ‘Gij zult afstand nemen van giftige relaties’

De overkoepelende gedachte van deze beloftes is natuurlijk dat je trouw blijft aan jezelf, dat je jezelf geeft wat je verdient en dat je geen genoegen neemt met minder. Inherent hieraan is dat je breekt met mensen die niet goed voor je zijn. En ook daarbij geldt: iedereen krijgt te maken met giftige relaties. Door afstand te nemen van deze mensen voel je je waarschijnlijk egoïstisch, maar dat wil niet zeggen dat het verkeerd is. Het verbreken van giftige relaties is gezonder voor iedereen.

4. ‘Gij zult zo vaak mogelijk op reis gaan’

Gij zal niet meer maanden fantaseren over een vakantie en vervolgens niets boeken. Gij zal ook niet meer uw wanderlust negeren. Gij zal kiezen voor avontuur en uw hart volgen, waarheen dan ook. We hebben een heel leven om te werken, waarom zou je dan niet af en toe verder gaan dan alleen je eigen stad?

5. ‘Gij zult uw gevoelens delen’

In geen één boek zul je lezen dat het opkroppen van emoties tot iets goed leidt. Sterker nog, dit is altijd een slecht idee. Beloof jezelf daarom dat je je gevoelens zal uiten. Zij die zullen luisteren, luisteren heus. Het leven is te kort om mensen niet te laten weten hoe je je voelt.

6. ‘Gij zult het effect van een goede nachtrust nooit onderschatten’

Een goede nachtrust = ritme = fijne dromen = lekker wakker worden = goed voor jezelf zorgen.

Bron: Bustle