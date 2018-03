6 situaties waarin we nooit meer sorry gaan zeggen

Het is toch geen big deal horen we je denken. Maar een misplaatste ‘sorry’ kan je ondermijnen. En daarbij, houd voor de lol eens bij hoe vaak je ‘m in een zin plakt, negen van de tien keer geheel overbodig. Dus laten we goddorie eens ophouden met al die sorry’s.

Je bent op je werk iets vergeten te doen En het is geen big deal. Er zijn geen doden door gevallen, geen geld verloren, geen mensen ongelukkig gemaakt, of tekort gedaan. Je bent het simpelweg vergeten te doen. De volgende keer zul je er wel weer aan denken. Dus zeg dat. Zonder die sorry erachteraan te plakken. Want dat woord zorgt er juist voor dat de ‘fout’ groter lijkt dan-ie is.

Je kind besluit op de grond te gaan liggen krijsen Het overkomt de beste: je kind heeft de hele dag al een humeur waar je u tegen zegt en er is dan ook geen land mee te bezeilen. Boodschappen doen leek best goed te gaan tot je weigerde om 15 sinaasappels in je boodschappenmandje te laten gooien. Gevolg: drama, krijsen en liggen. Midden. In. De. Supermarkt. En jij die er verontschuldigend bij staat. Ho, stop daar. Houd de verontschuldigingen liever voor je en focus je op wat telt: je kind weer in één stuk de supermarkt uitkrijgen.

Iemand begrijpt je verkeerd Het eerste wat waarschijnlijk je mond uitrolt als je merkt dat iemand je woorden anders opvat dan je bedoelde is… juistem. En dat doen we dus niet meer. Hij of zij begrijpt jou verkeerd, dat is niet per se jouw schuld. Zoiets heet gewoon old school miscommunicatie.

Je hebt ook een idee Je zit in een vergadering met mensen die net iets harder schreeuwen dan jij. Jij hebt ook een goed plan, maar blijft met een onrustige kriebel in je buik zitten. Tot je aan het einde van de vergadering je al je moed bij elkaar hebt geraapt, je keel schraapt en je hand opsteekt en zeg: ‘Sorry, ik weet ook nog iets’. Nee. Het spijt je helemaal niet. Jij hebt een super goed idee en dat mag ook gehoord worden. Hop!

‘Mama, ik moet plassen’ Nét als je middenin een kledingwinkel staat omdat je nog even dat leuke topje wilde passen. Logisch dat je dan je zin met ‘sorry’ begint als je vraagt of je spruit even van het toilet in de winkel gebruik mag maken? Neh. Iedereen weet dat jonge kinderen nog niet zo goed op toiletgebruik getraind zijn als wij dat zijn.