Ziek tijdens vakantie? Zo kun je extra vrije dagen krijgen

Ziek zijn tijdens je vakantie: het is wel het laatste waar je op zit te wachten. Terwijl je het liefst een beetje zou rommelen in huis, op stap zou gaan met vriendinnen of zelfs op reis bent, lig je onder de wol. Snif…

Niet alleen zonde van alle dingen die je moet missen, maar ook van je vakantiedagen. Dat tweede is alleen iets waar je je minder zorgen om zou hoeven maken.

De dagen waarop je ziek bent – ook al ben je vrij – worden ziektedagen genoemd. Deze gelden ongeacht of je vrij bent van werk of niet. Dat is dan ook de reden waarom je ze terug kunt vragen van je baas, oftewel: extra vrije dagen kunt opnemen.

Dit moet je doen

Volgens de FNV moet je een paar dingen doen, wil je daarvoor in aanmerking komen. Ten eerste zou je ook tijdens je vakantie aan je baas door moeten geven als je ziek bent, het liefst met een officiële doktersverklaring. Daarnaast is het handig als je aan je baas laat weten waar je bent tijdens je vakantie: breng je je vakantiedagen thuis door of wat is het adres van je reisverblijf? Wat je niet moet vergeten, is om bereikbaar te blijven voor je baas en weer te laten weten wanneer je beter bent.

De FNV deelt deze tips natuurlijk niet om er misbruik van te maken; eerlijk blijven is het belangrijkst. Met een lichtelijke hoofdpijn hoef je dus geen contact op te nemen met je baas, dat zou je thuis ook niet doen.

Uitzondering

Er is een ‘maar’. Zijn je vakantiedagen bovenwettelijk, dan kan het zijn dat er andere regels zijn. Die moeten dan wel terug te vinden zijn in de arbeidsovereenkomst of cao.

Bron RTL Nieuws | Beeld iStock