Zien: Anouk de Mol showt vol trots dat baby Johnny al kan staan

Johnny en Anouk de Mol kunnen hun geluk niet op. Onlangs stapten de twee in het huwelijksbootje en een paar maanden eerder mochten ze hun eerste kindje verwelkomen. Inmiddels is het ventje zes maanden oud en kan-ie zelfs al staan.

De kersverse moeder heeft vol trots een kiekje gedeeld op Instagram waarop te zien is hoe baby Johnny zich vasthoudt aan de box. ‘Kijk hem staan’, schrijft ze erbij. Ook benadrukt ze dat haar zoontje pas een halfjaar oud is.

Vlot

De kleine spruit is er redelijk vlot bij; Ouders van nu schrijft dat de meeste baby’s na zo’n zeven maanden kunnen staan met steun aan een tafel of stoel. De volgers van Anouk verbazen zich dan ook over het jochie. ‘Wow, hij is er snel bij!’, luiden meerdere reacties. Ook wordt er geschreven dat hij zó vlot is dat-ie het kruipen vast overgeslagen heeft. ‘Knap, hoor!’

Kijk hem staan.. ♥️ #6maanden

Bron: Flaironline.nl | Beeld: ANP