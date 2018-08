Zien: Fabiola bang voor confrontatie met Rosanna en biedt excuses aan

Donderdag is het zover: dan is de laatste aflevering van Temptation Island VIPS te zien op Videoland. Om die reden genieten wij nog even extra van het wel en wee van de koppels en de verleiders, met natuurlijk als stip op nummer één de diva’s Rosanna en Fabiola. Daarbij trakteert laatstgenoemde ons nog even op extra juice: zij biedt haar excuses aan Rosanna aan.

Samen met verleiders Karim, Charissa en Jarredson bekijkt Fabiola de laatste aflevering van Temptation Island VIPS voor het YouTube-kanaal van Juice. Net als wij kijken de verleiders met plaatsvervangende schaamte naar de spannende beelden van het weerzien van de koppels. Ze beginnen met Rosanna en Niels en natuurlijk heeft Fabiola daar nog wat over te zeggen.

Rosanna versus Fabiola

Want inmiddels gaan Rosanna en Fabiola way back. Rosanna kwam met Niels naar Temptation, maar eenmaal daar aangekomen koos Niels al snel voor Fabiola. Zij krioelde als een wulpse slang om hem heen, tot grote ergernis van Rosanna, die Fabiola daarop een ‘lelijk en eng wijf’ noemde. In Nederland ging het kattengevecht tussen de twee gekrulde blondines vrolijk verder: Fabiola ontving bedreigende dm’s van Rosanna (toon: ‘Ik weet dat je geen ruzie met mij wil, bitch. Ik heb een heel grote vriendengroep, dus hoop niet dat je me tegenkomt.’)

Excuses

Tijdens deze aflevering van Juice wijst vooral Karim erop dat hij het ‘gezeik’ tussen Rosanna en Fabiola helemaal zat is. Hij oppert een verzoening, waar Fabiola eigenlijk wel voor open staat. Al is ze wel bang dat wanneer ze Rosanna een hand wil schudden, ‘Rosanna haar al lang gemept heb.’ Dus daarom kiest Fabiola, die normaal gesproken wel in is voor wat sensatie, voor de makkelijke weg: ze biedt haar excuses aan in het filmpje (check de eerste twee minuten). Wat vind jij van haar excuses?