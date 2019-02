Zo begin je jouw dag met net íets meer geduld

In de ochtend is het haasten, haasten en nog eens haasten. Te langzaam lopende mensen, vertraging met de trein, een ellenlange file: daar heb je toch allemaal geen tijd voor?! Relax, met deze tips begin je jouw dag met net íets meer geduld.

Psycholoog Kelly Davis van Mental Health America legt uit dat ons korte lontje niet helemaal alleen onze eigen schuld is. Ook nieuwe technologieën zoals telefoons geven het gevoel dat we altijd en overal maar bereikbaar moeten zijn. Ze legt uit: ‘Hierdoor kun je het gevoel krijgen dat anderen ongeduldig wachten op een reactie van jou, en dat bezorgt je stress. Maar aan de andere kant maak je zelf ook dezelfde fout, al gebeurt dat vaak onbewust. Je gaat er evengoed vanuit dat mensen meteen klaarstaan voor jou.’

Mediteren

Daarom is het niet alleen beter voor jezelf – grote kans dat je niet echt ontspannen je dag begint – om wat gas terug te nemen, maar óók voor je omgeving. Een grote tip volgens Davis: begin de ochtend met mediteren. ‘Mediteren kan helpen om je bewust te worden van je ademhaling en van wat er zich afspeelt in je lichaam’, legt de psycholoog uit. Een versnelde ademhaling of gespannen spieren zijn allemaal tekenen dat je misschien snel je geduld kan verliezen. Met wat oefeningen kalmeer je jezelf weer.

Are you talking to me?

Praten tegen jezelf klinkt misschien gek, maar stiekem doen we het allemaal. Als je merkt dat je gestresst raakt, roep je vooral negatieve woorden. En geloof ons, daardoor raak je echt niet minder opgefokt. Hoe lastig ook, probeer daarom om positief te zijn. Wanneer je in de file staat, gaat het verkeer écht niet sneller door jouw gemopper. Zet gewoon je muziek aan op vol volume en maak het beste van de extra tijd die je nu toch moet wachten. Zie het dan ook echt even als een momentje voor jezelf. Hee, het is ook weer een goed excuus om die ultieme guilty pleasure weer op te zetten. ‘Ik leef niet meer voor jou!’

Geef het tijd

Ook al doe je nog zo je best, een sneer is snel gemaakt wanneer je zo licht ontvlambaar bent als een kampvuur. Grote kans dat je je daarna toch een beetjes schuldig voelt: die persoon deed immers niets fout. Ben daarom een beetje lief voor jezelf (en een ander). Davis: ‘Weet dat geduld kweken niet op een-twee-drie gebeurt. Gun jezelf wat tijd.’

Bron: HLN.be | Beeld: iStock